Qatar Airways şirketi personel çıkarmaya hazırlanıyor

Dünyanın en büyük havayolu şirketlerinden biri olan Qatar Airways personel çıkarmaya hazırlanıyor. Şirket korona virüs salgını nedeniyle ekonomik olarak dar boğaza girdi. Şirket yetkilileri yaşanan zor süreç karşısında önlem planları hazırlıyor.

Şirketin CEO’su yaşanan sürecin en erken 2024 yılına kadar normale dönebileceği ifade etmişti. CEO Akbar al-Baker Reuters yaptığı bu açıklamayla personel çıkarılmasının önünü açtı. Son olarak çıkan haberlerde şirketin kademeli olarak personel çıkaracağı da belirtiliyor. Söz konusu kademeli planda 5 bin kabin memurunun işten çıkarılacağı iddia ediliyor.

Çıkan haberlere göre ilk olarak 350 Kabin Servis Direktörü, 650 Kabin Amiri, 2.000 First Class Ekibi ve 2.200 Ekonomik Sınıfı Ekibinin işten çıkarılacağı söyleniyor.

İşten çıkarılma sürecinde öncelik eğitimini tamamlamamış kişiler, şirkette en az süre ile çalışanlar, giriş sıkıntısı nedeniyle Katar dışında olanlar ve 15 yıldan daha fazla süre ile çalışan Kabin Memurlarına verilecek.

Güncelleme Tarihi: 11 Mayıs 2020, 23:02