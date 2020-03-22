Rakamlar korkunç boyutta! İtalya'da cenazeler askeri araçlarla taşınmaya başladı

Dünya Sağlık Örgütü'nün koronavirüsü salgının merkezi olarak ilan ettiği İtalya'da ölü sayıları korkunç boyutlara ulaştı. En çok Kovid-19 kaynaklı ölümün ve vakaların görüldüğü Lombardiya Bölgesi sağlık işlerinden sorumlu üyesi Giulio Gallera, sadece bölgelerinde bugün 546 kişinin, toplamda ise 3 bin 95 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu.
Virüsün çıktığı yer olan Çin'i geride bırakan İtalya'da kabus devam ederken son 24 saatte koronavirüsten ölenlerin sayısı 651 kişi daha artarak 5 bin 476'ya yükseldiği bildirildi. Ulusal Sağlık Enstitüsü hayatını kaybedenlerin yaş ortalamsını açıkladı.
İtalya Başbakanı Giuseppe Conte'nin 'İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana en zor krizle karşı karşıyayız' diye bahsettiği İtalya, büyük savaştan beri son 1 ayda en çok insanını yitirdiği tarihi bir süreçten geçtiği görülüyor.