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Rakamlar korkunç boyutta! İtalya'da cenazeler askeri araçlarla taşınmaya başladı

Koronavirüsünün merkez İtalya'da salgından dolayı son 24 saatte 651 kişi hayatını kaybetti. Ülkede ölü sayısının bilançosu 5 bin 476'ya yükseldi.

22 Mart 2020 Pazar 21:37
Rakamlar korkunç boyutta! İtalya'da cenazeler askeri araçlarla taşınmaya başladı

Dünya Sağlık Örgütü'nün koronavirüsü salgının merkezi olarak ilan ettiği İtalya'da ölü sayıları korkunç boyutlara ulaştı. En çok Kovid-19 kaynaklı ölümün ve vakaların görüldüğü Lombardiya Bölgesi sağlık işlerinden sorumlu üyesi Giulio Gallera, sadece bölgelerinde bugün 546 kişinin, toplamda ise 3 bin 95 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu.

Bu güne kadar toplam 5 bin 869 vakayla ölümlerde ilk sırada yer alan Lombardiya'da cenazeleri taşımak için askeri kamyonların sabah saatlerinde kente giriş yaptığı basına yansıdı. Öte yandan; Lombardiya Bölgesel Yönetim Başkanı Attilio Fontana'ya mektup yazarak, üretime devam eden fabrikalar da olmak üzere, virüsün yayılmasının önüne geçmek için her şeyin durdurulmasını talep ettiği kaydedildi.

Virüsün çıktığı yer olan Çin'i geride bırakan İtalya'da kabus devam ederken son 24 saatte koronavirüsten ölenlerin sayısı 651 kişi daha artarak 5 bin 476'ya yükseldiği bildirildi. Ulusal Sağlık Enstitüsü hayatını kaybedenlerin yaş ortalamsını açıkladı.

İtalya Başbakanı Giuseppe Conte'nin 'İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana en zor krizle karşı karşıyayız' diye bahsettiği İtalya, büyük savaştan beri son 1 ayda en çok insanını yitirdiği tarihi bir süreçten geçtiği görülüyor.
 

Son Güncelleme: 22.03.2020 21:38
Anahtar Kelimeler:
ItalyaSon DurumKoronavirüsBilanço
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