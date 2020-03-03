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Rejim pilotlarının Türk F-16 fobisi !

Türk F16’sının, Esed rejimine ait bir uçağı düşürmesinden sonra rejim pilotlarında Türk f-16 korkusu başladı. Korku ve panik rejim pilotlarının telsiz konuşmalarına böyle yansıdı..

03 Mart 2020 Salı 16:41
Rejim pilotlarının Türk F-16 fobisi !

Bahar Kalkanı Harekatı

Esed rejimi, İdlib'de bulunan TSK mensuplarına hava saldırısı düzenlemiş, 34 asker şehit olmuştu.

TSK, bunun üzerine Bahar Kalkanı Harekatı'nı başlatırken, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, önceki gün yaptığı açıklamada, "BM Sözleşmesi'nin 51'inci maddesinde yer alan meşru müdafaa hakkı ile Adana, Astana ve Soçi mutabakatları çerçevesinde ateşkesi sağlamak, göçü önlemek, bölgede yaşanan insanlık dramını sona erdirerek, birliklerimizin, halkımızın ve hudutlarımızın güvenliğini sağlamak maksadıyla İdlib'deki faaliyetlerimizi sürdürüyoruz." ifadelerini kullanmıştı.

Türk pilotlar rejime ait uçakları düşürüyor

İdlib’de Türk Silahlı Kuvvetleri unsurları ve sivil yerleşimlere saldırılar düzenleyen Esed rejimine ait bir uçağın düşürüldüğü anlarda yapılan telsiz görüşmelerine ulaşıldığı haberleri geldi.

İşte rejimin pilotlarının f-16 korkusu sonucu yaptığı görüşmeler

Uçağı, Şahin 12 koduyla anons ederek pilota ulaşmaya çalışan rejim telsizcisinin hemen ardından, aynı frekansı kullanan muhalif telsizci, "Allah'u Ekber, arkadaşlar makineli tüfek bulunan uçak isabet aldı. Makineli tüfek bulunan uçağa roket isabet etti." bilgisini verdi.

Bunun üzerine rejim telsizcisi "Şahin 12 isabet aldı" anonsu geçmeye başlayarak, Serakib ilçesi semalarında olan Şahin 2 kodlu diğer uçağın pilotunu aramaya koyuldu.

Kuleye yanıt veren diğer pilot, "Duyuyorum. Dönüyorum. Dönüş yolundayım" yanıtı vererek, hemen üssüne döndü.

Rejim hava kuvvetleri, uçağın düşürülmesinin ardından yeni uçak kaldırmazken, saldırılara Rus savaş uçakları devam etti.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Başarıyla devam eden Bahar Kalkanı Harekatı kapsamında rejime ait bir L-39 tipi savaş uçağı düşürülmüştür." bilgisi paylaşılmıştı.

Bakanlık, 1 Mart'ta da "Uçaklarımıza taarruz eden rejime ait 2 adet SU-24 tipi uçak düşürülmüştür." açıklaması yapmıştı. Böylece bugünkü, düşürülen 3. rejim uçağı oldu.

 

Son Güncelleme: 03.03.2020 16:51
Anahtar Kelimeler:
SuriyeEsedRejim
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