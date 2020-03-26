Romanya Sağlık Bakanı Costache, istiafa ederek görevinden ayrıldı

Yeni tip koronavirüsü (Kovid-19) salgınından etkilenen ülkeler arasında olan ve şu ana kadar 906 koronavirüs vakası görülen 13 kişiyi de salgında kaybeden'da, görrevinden ayrıldığını açıkladı.

İstifa ederek görevinden ayrılan Costache'nin yerine yardımcısı Nelu Tataru'nun bakanlık koltuğuna oturacağı açıklanırken, Sağlık Bakanı son günlerde ülkedeki hastanelerde sağlık çalışanları için yetersiz sayıda koruyucu ekipman bulunması son günlerde tartışmaların hedefi olmuştu.