İstifa ederek görevinden ayrılan Costache'nin yerine yardımcısı Nelu Tataru'nun bakanlık koltuğuna oturacağı açıklanırken, Sağlık Bakanı son günlerde ülkedeki hastanelerde sağlık çalışanları için yetersiz sayıda koruyucu ekipman bulunması son günlerde tartışmaların hedefi olmuştu.
Romanya Sağlık Bakanı Costache, istiafa ederek görevinden ayrıldı
Romanya Sağlık Bakanı Victor Costache, istifa ederek görevinden ayrıldığını duyurdu. Costache, ülkede görülen koronavirüs salgını nedeniyle sağlık çalışanlarına yetersiz sayıda koruyucu ekipman sağlanamaması nedeniyle eleştirilerin hedefi haline gelmişti
26 Mart 2020 Perşembe 14:22