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Romanya Sağlık Bakanı Costache, istiafa ederek görevinden ayrıldı

Romanya Sağlık Bakanı Victor Costache, istifa ederek görevinden ayrıldığını duyurdu. Costache, ülkede görülen koronavirüs salgını nedeniyle sağlık çalışanlarına yetersiz sayıda koruyucu ekipman sağlanamaması nedeniyle eleştirilerin hedefi haline gelmişti

26 Mart 2020 Perşembe 14:22
Romanya Sağlık Bakanı Costache, istiafa ederek görevinden ayrıldı

Yeni tip koronavirüsü (Kovid-19) salgınından etkilenen ülkeler arasında olan ve şu ana kadar 906 koronavirüs vakası görülen 13 kişiyi de salgında kaybeden Romanya'da Sağlık Bakanı Victor Costache, görrevinden ayrıldığını açıkladı.

İstifa ederek görevinden ayrılan Costache'nin yerine  yardımcısı Nelu Tataru'nun bakanlık koltuğuna oturacağı açıklanırken, Sağlık Bakanı son günlerde ülkedeki hastanelerde sağlık çalışanları için yetersiz sayıda koruyucu ekipman bulunması son günlerde tartışmaların hedefi olmuştu.

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Sağlık BakanıİstifaRomanyaVictor Costache
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