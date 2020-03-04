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Ruhanni, İran'da koronavirüs'ün tüm eyaletlere yayıldığını açıkladı

İran Cumhurbaşkanı Ruhani, ülkede görülen yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının tüm eyaletlere yayıldığını söylemesinin ardından ülkede salgından ölenlerin sayısının 92'ye yükseldiği açıklandı.

04 Mart 2020 Çarşamba 14:31
Ruhanni, İran'da koronavirüs'ün tüm eyaletlere yayıldığını açıkladı

Çin'de ortaya çıkan be tüm Dünyaya yayılan koronavirüsü İran2da can almaya devam ediyor. Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan son açıklamaya göre, İran’da koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 92'ye, vaka sayısı 2 bin 922’ye yükseldiği duyuruldu.

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ise yaptığı açıklamada ülkesinde görülen koronavirüs vakalarından duyduğu endişeyi dile getiriken açıklamasında, "Koronavirüs neredeyse bütün şehirlere yayıldı" ifadelerini kullandı.

Reuters haber ajansında son dakika olarak servis edilen habere göre, İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, "Koronavirüs ülkemizde neredeyse bütün şehirlere yayıldı. İran bu salgını minimum ölüm sayısı ile kısa zamanda yenecek" dediği belirtildi.

İran Sağlık Bakanlığı Halkla İlişkiler Sorumlusu Kiyanuş Cihanpur, ise ülkede koronavirüs (Covid-19) nedeniyle son 24 saatte 15 kişi daha hayatını kaybettiği ve son gelen bilgiler doğrultusunda salgından hayatını kaybeden kişi sayısının 92’ye, vaka sayısının ise 2 bin 922’ye yükseldiğini açıkladı.

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