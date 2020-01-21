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Rus savaş uçakları İdlib'de katliam yaptı; 12 sivil öldü

İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi içerisinde bulunan yerleşim yerlerine Rus savaş uçakları bir saldırı düzenledi. Saldırılarda 7'si çocuk toplam 12 sivil yaşamını yitirdi.

21 Ocak 2020 Salı 17:59
Rus savaş uçakları İdlib'de katliam yaptı; 12 sivil öldü

İdlib'in Bara, Bsida ve Masaran köyü ile Halep'in batı kırsalında bulunan Kefer Dael, Mansura, Kefer Teal, İrhab, Takad, Şamiko ve İndomi köylerinde hava saldırıları yoğun bir şekilde devam ediyor. Sivil Savunma'dan (Beyaz Baretliler) edinilen bilgilere göre ise Rus savaş uçakları bölgelere hava saldırıları düzenledi.

İdlib'e bağlı Bara köyünde 2 kişi, Halep'teki Kefer Teal köyünde bir aileden 6'sı çocuk 9 kişi ve Takad köyünde ise 1 çocuk olmak üzere toplamda 12 sivil gerçekleştirilen saldırılardan dolayı hayatını kaybetti.

Diğer taraftan, Esed ordusu ve İran destekli terörist grupları ile Rusya tarafından yapılan saldırılarından kaçan sivillerin, Halep ilinde bulunan İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'ndeki kırsal alandan Türkiye sınırı hattı yakınlarına göçlerinşn devam ettiği öğrenildi. Ayrıca resmi kaynaklara göre Rusya'nın saldırıları sonucu 12 Ocak tarihinden bu yana 62 sivil hayatını kaybettiği ve 31 bin 500 kişi bulundukları yerden göç ettikleri aktarıldı.

Anahtar Kelimeler:
RusyaIdlibSaldırıGerginliği Azaltma Bölgesi
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