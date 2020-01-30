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Rus savaş uçaklarının vurduğu İdlib'de 10 sivil hayatını kaybetti

İdlib'de bir hastane ve fırını da hedef alan Rus Savaş Uçakları 10 sivilin hayatını kaybetmesine 37 sivilin de yaralanmasına neden oldu.

30 Ocak 2020 Perşembe 12:47
Rus savaş uçaklarının vurduğu İdlib'de 10 sivil hayatını kaybetti

İdlib'in güneyinde bulunan Eriha ilçesinde hastane ve fırını da hedef alan Rus Savaş Uçakları bölgeyi vurdu. Saldırıda 10 sivilin hayatını kaybettiği öğrenilirken 37 sivilin de yaralandığı bildirildi.

Muhaliflere ait uçak gözlemevinden yapılan bilgilendirmelere göre Rus savaş uçakları gece geç saatlerde İdlib'in Eriha ilçesindeki çok sayıda noktaya saldırılar düzenlediği ve hedef alınan yerler arasında da bir hastane ve fırın da yer aldığı kaydedildi. Sivil Savunma (Beyaz Baretliler) ise yaptığı açıklamada bombardıman saldırısı sonrasında ölen 10 kişide 4'ü hastaneden oldukları belirtildi.

Eriha'daki saldırıda hastane kullanılamaz hale gelirken Sivil Savunma ekipleri, yaralıları tedavi için çevredeki hastanelere sevk ettiler. Olay yerinde arama-kurtarma ekipleri ise bölgede enkaz kaldırma çalışmalarına devam ettiği bildirildi. Yetkililer ölü sayısının artmasından endişe ettiklerini açıkladılar.

Anahtar Kelimeler:
IdlibSaldırıRus Savaş Uçakları
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