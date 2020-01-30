Rus savaş uçaklarının vurduğu İdlib'de 10 sivil hayatını kaybetti

İdlib'in güneyinde bulunan Eriha ilçesinde hastane ve fırını da hedef alan Rus Savaş Uçakları bölgeyi vurdu. Saldırıda 10 sivilin hayatını kaybettiği öğrenilirken 37 sivilin de yaralandığı bildirildi.
Eriha'daki saldırıda hastane kullanılamaz hale gelirken Sivil Savunma ekipleri, yaralıları tedavi için çevredeki hastanelere sevk ettiler. Olay yerinde arama-kurtarma ekipleri ise bölgede enkaz kaldırma çalışmalarına devam ettiği bildirildi. Yetkililer ölü sayısının artmasından endişe ettiklerini açıkladılar.