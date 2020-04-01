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Rusya adalet bakanlığın'dan boşanmak ve evlenmek isteyen gençlere ilginç öneri!

Rusya Adalet Bakanlığı, evlenmek ve boşanmak isteyen gençler hakkında korona virüs salgın hastalığı sebebiyle ilginç öneride bulundu.Evlenme ve boşanmaların 1 hazirana kadar ertelenmesini önerdi.

01 Nisan 2020 Çarşamba 00:38
Rusya adalet bakanlığın'dan boşanmak ve evlenmek isteyen gençlere ilginç öneri!

Rusya Adalet Bakanlığı, koronavirüsün yayılmasından kaynaklanan olumsuz durum sebebiyle vatandaşlarında evlilik ve boşanma işlemlerinin 1 Haziran sonrasına ertelenmesi önerisinde bulundu.Önerinin uygulamaya geçip geçmeyeceği önümüzdeki günlerde netleşecektir.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, daha önceye alınmış düğün ve boşanma tarihlerini 1 Haziran sonrasına ertelenebileceği belirtildi. Özel sebeplerden dolayı ertelenemeyecek düğünlerin ise misafirsiz gerçekleşebileceği ifade edildi.

Son Güncelleme: 01.04.2020 00:46
Anahtar Kelimeler:
RusyaKovid 19 önlemleri
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