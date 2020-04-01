Rusya adalet bakanlığın'dan boşanmak ve evlenmek isteyen gençlere ilginç öneri!

Rusya Adalet Bakanlığı, koronavirüsün yayılmasından kaynaklanan olumsuz durum sebebiyle vatandaşlarında evlilik ve boşanma işlemlerinin 1 Haziran sonrasına ertelenmesi önerisinde bulundu.Önerinin uygulamaya geçip geçmeyeceği önümüzdeki günlerde netleşecektir.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, daha önceye alınmış düğün ve boşanma tarihlerini 1 Haziran sonrasına ertelenebileceği belirtildi. Özel sebeplerden dolayı ertelenemeyecek düğünlerin ise misafirsiz gerçekleşebileceği ifade edildi.