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Rusya Başbakanı Mihail Mişustin Covid-19 testinin pzitif çıktığını açıkladı!

Rusya Başbakanı Mihail Mişustin Coronavirus testinin pozitif çıktığını açıkladı. Başkent Moskova'da Vladimir Putin ileyaptığı video konferanslı toplantıda test sonucunun n pozitif çıktığını belirtti.

30 Nisan 2020 Perşembe 21:52
Rusya Başbakanı Mihail Mişustin Covid-19 testinin pzitif çıktığını açıkladı!

Mişustin, yetkililerin tavsiyesine uyarak kendisini karantinaya alacağını ifade ederek meslektaşlarını tehlikeye atmamak için karantinaya girmesi gerektiğini belirtti.  Rusya Başbakanı Mihail Mişustin, ''Hükümet çalışmalarına devam edecek ve iletişim araçlarıyla meslektaşlarımla devamlı temas halinde olacağım.'' diyerek hastalığı iyileşene kadar görevinin başında olacağını da sözlerine ekledi.  

Mişustin, tedavi süreci sırasında görevini vekaleten Başbakan Birinci Yardımcısı Andrey Belousov'un yerine getirmesi talebinde bulundu.  Putin, Mişustin'in talebini kabul edip kendisine şifa diledi.  

Rusya Başbakanı Mihail Mişustin Covid-19 testinin pzitif çıktığını açıkladı!
MİHAİL MİŞUSTİN  KİMDİR?

1699 moskova doğumlu Mişustin, Dmitriy Medvedev'in istifasının ardından Putin'in desteğiyle Başbakanlık görevine getirildi.  1989 yılında Moskova Devlet Teknoloji Üniversitesi'nden mezun olan başbakan, 1998 yılında vergi memuru olarak çalışmaya başladı.  Mişustin, 2010'dan 2020 Ocak ayına kadar, başbakanlık öncesinde Rusya Federal Vergi Servisi Başkanlığı görevindeydi.  

Dijitalleşme sürecine verdiği önemle tanınan Mişustin, yaptığı bir açıklamada "Rusya, dijital teknoloji ve yapay zeka süreçlerini kaçırırsa, eğer ülkemizin eski düzenin bir parçası olduğunda ısrar edersek, bu yeni dünya düzeni bizi kurbanı yapar." şeklinde konuşmuştu.  Kendisi AYrıca, Putin gibi Buz Hokeyi tutkusuyla bilinir.  
 

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PutinMihail MişustinCoronaKorona Covid19
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