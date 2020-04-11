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Rusya'da 180 doktor Kovid-19'a yakalandı! Başhekim yoğun bakıma kaldırıldı

Rusya'da bir hastanede görevli 180 doktor koronavirüsüne yakalanırken aynı hastanenin başhakimi de yine koronavirüsü semptomlarının ağırlaşması sonucu yoğun bakıma kaldırıldı. Yetkililer, hastanenin tamamen boşaltıldığını duyurdu.

11 Nisan 2020 Cumartesi 23:37
Rusya'da 180 doktor Kovid-19'a yakalandı! Başhekim yoğun bakıma kaldırıldı

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını ile mücadele eden ülkelerden biri olan Rusya'da sağlıkçılardan kötü haber geldi. Başkent Moskova'da bulunan bir hastanede görevli 180 doktorun koronavirüsüne yakalandığı öğrenilirken, hastanenin başhekimi de yoğun bakıma alındı.

Başkent Moskova'nı en büyük hastanelerinden olan No Mitin'de görev yapan doktorlarda koronavirüs semptomları göstermesi üzerine doktorların tümüne test yapıldı. Test yapılan doktorlardan 180'inde koronavirüs tespit edilirken hastanenin Başhekimi Yulia Sergeeva'nın da hastalığın semptomlarının ağırlaşması üzerine yoğun bakım alındığı öğrenildi.

Yetkililer hastanenin tamamen boşaltılmasına karar verdiler ve yatan hastalar başka hastanelere sevk edildi. Hastane yetkilileri hastanenin kapısına 20 Nisan'a kadar kapalı olduğuna dair yazı asmalarını ardından başhekimin de içinde bulunduğu 52 doktorun durumunun ağır olduğunu açıklandı.

Rusya'da koronavirüs salgının artması ve yapılan çalışmalar hakkında bilgiler veren Kremlin Sözcüsü Dimitri Peskov, doktorların koronavirüsüne yakalanmasıyla ilgili de, "Moskova'da Koronavirüs ile ilgili durum zor, hastanelerin hepsi acil durum modunda çalışıyor. Muhtemelen, önümüzdeki birkaç hafta içinde Koronavirüs vakalarının zirvesine yakın olup olmadığını ya da ne zaman yaklaşacağını anlayacağız" açıklamasında bulundu.

Peskov açıklamasında ayrıca, Rusya'da 9 Mayıs'ta yapılması planlanan ancak Koronavirüs salgını neden ile ileri bir tarihe ertelenen Rusya'nın Zafer Bayramı törenleri ile ilgili, geçit töreninin henüz karar alınmamasına rağmen ertelenebileceğini belirterek yaşanan aksiliklere rağmen geçit töreninin mutlaka gerçekleştirileceğini söyledi ve ordu tarafından geçit törenlerine dair hazırlıkların devam ettiğini bildirdi.

Peskov konuşmasında "Halkımız sosyal izolasyon kurallarına uymazsa ve kendi karantinalarını gerçekleştirmezse Rusya'da vaka sayısı önümüzdeki günlerde daha çok artabilir" ifadelerini kullanırken Rusya lideri Putin'in durumu hakkında da bilgiler aktardı ve açıklamasında, "Putin'in sağlığı yerinde. Herhangi bir problem yok. Çalışma programlarımızdan da gördüğünüz üzere hepimiz telekonferans yoluyla olsa bile çok çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.

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RusyaDoktorMoskovaKoronavirüsBaşhekim
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