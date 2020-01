Rusya'da Hükümet istifa etti! Putin Başbakanlık için Mihail Mişustin ile görüştü

Rus haber ajansları Rusya Başbakanı Dimitri Medvedev'in Hükümetin istifa ettiği yönünde yapılan bir açıklamayı son dakika olarak servis etti. İddialara göre Putin'in isteğiyle istifa dilekçesini sunan hükümeti yerine yeni hükümet kurulacak ve yeni hükümeti kurulması ile ilgili de Putin karar verecek.

Rusya Lideri Putin, Medvedev'in istifası sonrasında başbakanlık için Mihail Mişustin ile bir görüşme gerçekleştirerek Başbakanlık görevine aday olmasını önerdiğini bildirildi. Mişustin'in ise bu görüşme sonrası gelen Rusya Başbakanlığı görevini kabul ettiği öğrenildi.

Reuters haber ajansında yer alan haberde, olumlu yanıt alan Rusya Lideri Putin, Mişustin'in başbakanlık görevine adaylığını (Rusya parlamentosunun alt kanadı) Devlet Duması'nın onayına sunduğu yönünde bir bilgi paylaşıldı.

Putin'in Federal Meclis'te sadece ülkenin bir yıl içinde yapacağı çalışmalara öncelik tanımladığı ve aynı zamanda Rusya Anayasası'nda yapılacak köklü değişikliklerle ilgili yaptığı değerlendirmeler karşısında Rusya Anayasası'nın 117. maddesi uyarınca hükümetin tümüyle istifa etmesi gerektiğini savunan Medvedev'in bu açıklamasının ardından Hükümet üyeleri ile bir araya gelen Putin, "Dmitriy Anatolyeviç (Medvedev) her zaman savunma kabiliyetimizi ve güvenliğimizi güçlendirme açısından da bu konularla ilgilendi. Bunun mümkün olduğunu düşünüyorum ve ileride özellikle bu kategorideki konularla ilgilenmesini rica ettim. Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı görevinin oluşturulmasının da mümkün olduğu kanısındayım ve bunu en yakın zamanda yapacağım" ifadelerini kullandı.

Rusya Devlet Başkanı Putin, Hükümet üyeleri ile bir araya gelerek Bakanlara teşekkürlerini iletti. Putin, burada yaptığı konuşmasında yeni hükümet kurulana kadar mevcut görevlerine devam etmelerini isteyerek; "Elde edilen sonuçlardan duyduğum memnuniyeti belirtmek isterim. Her şeyi yapamadık ancak her zaman her şeyi yapmak mümkün olmuyor. En kısa sürede görüşeceğimizi umuyorum, her birinizle görüşeceğim, yeni hükümet kurulana kadar görevlerinize devam etmenizi rica ediyorum" diye konuştu.