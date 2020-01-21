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Rusya'da işçilerin kaldığı evde korkunç yangın! 11 kişi öldü

Rusya'da keresete fabrikası işçilerinin kaldığı evde gece yarısı çıkan yangında ev küle dönerken içeride bulunan 11 işçi yanarak hayatını kaybetti.

21 Ocak 2020 Salı 14:01
Rusya'da işçilerin kaldığı evde korkunç yangın! 11 kişi öldü


Rusya'nın Sibirya Bölgesi'nden korkunç bir yangıon haberi geldi. Bölgeye bağlı Tomsk şehrinde bulunan bir köyde kereste fabrikası işçisinin evinde gece saatlerinde bir yangın çıktı. 

Tek katlı olduğu belirlenen ve 208 metrekare büyüklüğünde olan ahşap evde henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı gece saatlerinde çıkan yangında elevler ahşap evi bir anda sardı. Evde bulunan işçiler alevlerden kaçamayarak evin içinde kaldılar. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri ahşap evde çıkan yangını kontrol altına alsada evin kül haline dönmesini önleyemedi. 

Ekipleri yangınsöndürüldükten sonra yaptıkları incelemelerde evin içinde bulunan 11 işçinin cansız bedenlerşne ulaştı. Yaşanan korkunç olayda yanarak hayatlarını kaybedeb işçilerin büyük bir kısmının Özbekistan uyruklu olduğu öğrenilirken işçilerin cansız bedenleri kimliklerinin belirlenmesi için adli tıp morguna gönderildi.

Bölge savcılığı ise yangınla ilgili soruşturma başlattı.

Rusya'da işçilerin kaldığı evde korkunç yangın! 11 kişi öldü

Anahtar Kelimeler:
RusyaYangınSibirya BölgesiIşçi
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