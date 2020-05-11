Rusya'da virüs vaka sayılarındaki artış endişe verici düzeye yükseldi

Yeni tip koronavirüsü ile mücadele eden ülkeler arsında yer alan Rusya'da virüsün önüne geçilemiyor. Rus yetkililer son 24 saatte vaka sayısının 11 bin 656 olduğunu açıklarken Ülkede bir haftadan fazla bir süredir günlük 10 bin vakanın fazla tespiti yapılıyor.

Bir önceki gün 11 bin 12 yeni vakanın tespit edildiği Rusya'da günlük vaka verisi geçtiğimiz hafta 11 bin 231’e çıkmış ve bu sayı tarihi rekor olarak kayıtlara geçmişti. Ülkede son 24 saat içerisinde 94 insanın yaşamını yitirdiği açıklayan yetkililer güncel verilere göre toplam 2.009 insan yaşamını yitirdiğini belirtiler.

Koronavirüs salgınında en fazla etkilenen ülke olan ABD'de vaka sayısı 1 milyon 300 binin üzerine çıkarken ülkede koronavirüs kaynaklı ölümlerin sayısı 80 bini aştığı bildirilirken salgının son dönemlerde çok fazla artış gösterdiği Rusya'nın ardından aynı oranlarda artışa sahip olarak Brezilya'da eklendi. Son bir haftalık verilere bakıldığında günlük vaka artışının 10 binden aşağı inmediği Rusya'da tespit edilen vakalarını yanı sıra iyileşen sayılarıda gözlemlendi. 5 bin 495 kişinin iyileşme gösterdiği ülkede taburcu olan hasta sayısı toplamda 39 bin 801'e yükseldi.

Son rakamlar baz alındığında ise Rusya, Kovid-19 vaka sayısında ABD ve İspanya'nın ardından üçüncü sıraya yerleşmiş olurken ülkde vaka sayısında günlük artış oranı yüzde 5,6 olurken, yeni vakaların yüzde 46,5'inde semptom görülmediği belirtildi.