Rusya'da Zafer Günü provalarına katılan 15 bin asker karantinaya alındı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, hükümet yetkilileriyle koronavirüs salgınının son durum değerlendirmelerişni yapmak üzere bir toplantı düzenledi. Putin, video konferans yöntemi ile düzenlediği toplantısında bir konulma yaparak konuşmada “zirveyi düzleştirmek" için tüm çabanın harcanması gerektiğini vurguladı.
Diğer taraftan ülkede zafer günü yürüyüşü için provalarına katılan ve sosyal mesafe kurallarını ihlal ettikleri belirlenen yaklaşık 15 bin asker karantina altına alındı. Savunma Bakanlığı tarafından konuyla ilgili yapılan açıklamada askerlerin kışlalarına geri gönderileceklerini ve buralarda iki hafta boyunca karantinada tutulacaklarını duyurduğu açıklamada askerlerde virüs tespit edilip edilmediği ise belirtilmedi.