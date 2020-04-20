Rusya'da Zafer Günü provalarına katılan 15 bin asker karantinaya alındı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, hükümet yetkilileriyle koronavirüs salgınının son durum değerlendirmelerişni yapmak üzere bir toplantı düzenledi. Putin, video konferans yöntemi ile düzenlediği toplantısında bir konulma yaparak konuşmada “zirveyi düzleştirmek" için tüm çabanın harcanması gerektiğini vurguladı.

Koronavirüs salgınında ülkenin hala zor bir durumda olduğunu belirten Putin, "Başta Moskova olmak üzere Kovid-19 bulaşan sayısı artıyor" diyerek Kovid-19 salgınının hala devam ettiğini ve zirve noktasına ulaşılmadığını söyledi. Ülkenin diğer bütün bölgelerine de salgının nüfuz ettiğine dikkat çektiği açıklamasında, "Önleyici tedbirler sayesinde bu süreci yavaşlatmayı başardık ancak ne yazık ki virüs federasyonun 85 bölgesinde de görüldü." dinyen Putin, salgında plato adı verilen geçiş sürecinin kısaltılması için gereken her şeyin yapılmasını istedi.

Diğer taraftan ülkede zafer günü yürüyüşü için provalarına katılan ve sosyal mesafe kurallarını ihlal ettikleri belirlenen yaklaşık 15 bin asker karantina altına alındı. Savunma Bakanlığı tarafından konuyla ilgili yapılan açıklamada askerlerin kışlalarına geri gönderileceklerini ve buralarda iki hafta boyunca karantinada tutulacaklarını duyurduğu açıklamada askerlerde virüs tespit edilip edilmediği ise belirtilmedi.