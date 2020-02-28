Rusya Lideri Putin, Güvenlik Konseyi ile acil toplantı kararı aldı

Suriye'nin İdlib bölgesinde yaşanan gerginlik nedeniyle Rusya'da hareketli saatler yaşanmaya başladı. Rusya Devlet Başkanı Putin, Güvenlik Konseyini cil koduyla toplantıya çağırdı. Toplantıda İdlib meselesinin ele alınacağı bildirildi.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, konuyla ilgili basına yaptığı açıklamada, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Güvenlik Konseyini acil topladığını söyledi. Gerçekleştirilen toplantıda, İdlib'deki durumun ele alınarak değerlendirildiğini kaydeden Peskov, "Suriye ordusuna yönelik saldırılar düzenleyen teröristlerin kışkırtıcı eylemleri sonucunda İdlib'deki durumun kötüleşmesiyle ilgili endişe edildiği dile getirildi." diye konuştu.



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Putin, sabah saatlerinde yaptıkları telefon görüşmesinde, İdlib'deki son durumu değerlendirmişti. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun, İdlib saldırısı ardından yaptığı açıklamada Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Rusya Lideri Putin en kısa sürede yüz yüze görüşeceğini duyurmuştu.