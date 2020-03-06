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Rusya lideri Putin, İdlib mutabakatı ile ilgili Esad'a bilgi verdi

Rusya lideri Putin, Suriye Devlet Başkanı Esad ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi ve görüşmede İdlib hakkında karar verilen mutabakat ile ilgili bilgi paylaşımında bulundu.

06 Mart 2020 Cuma 21:55
Rusya lideri Putin, İdlib mutabakatı ile ilgili Esad'a bilgi verdi

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad arasında gerçekleşen telefon görüşmesinde İdlib Mutabakatı ele alındı. Dün Moskova'da Cumhurbaşkanı Erdoğan'la yaptığı görüşmeyi ve sonrasında alınan karar ile ilgili hazırlanan mutabakatın detaylarının paylaşıldığı görüşmede Putin, Esad'a bilgiler verdi.

Moskova'da bulunan Kremlin sarayından yapılan yazılı açıklamada, dün Moskova’da Cumhurbaşkanı Erdoğan ile birlikte gerçekleştirdikleri toplantı sonrasında varılan karar ve yapılan anlaşmalar hakkında Esad’a bilgi veren Putin, bunların uygulanmasının İdlib gerilimi azaltma bölgesinde istikrarın tesis edilmesini sağlayacağını da belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Rusya lideri Putin arasında yapılan mutabakatı olumlu bulduğunu aktaran Esad, terör örgütleriyle mücadele alanındaki desteği ve Suriye’nin egemenliğiyle toprak bütünlüğünün sağlanmasına yönelik çabaları nedeniyle Putin’e minnettarlığını dile getirdi.
 

Anahtar Kelimeler:
RusyaPutinEsadIdlibMutabakat
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