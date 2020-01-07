Rusya lideri Putin, Türkiye ziyareti öncesinde Beşar Esad ile görüştü

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, yarın gerçekleştirilecek olan TürkAkım doğal gaz boru hattının açılış törenine katılmak üzere yarın İstanbul’a gelecek. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile açılış töreninden sonra bir toplantı yapacak olan Putin, Erdoğan ile görüşmesinde, Rus-Türk iş birliğinin daha da geliştirilmesi, Suriye ve Libya’daki durum dahil uluslararası güncel sorunların müzakere edilmesi planlanıyor.

Rusya Lideri Putin Türkiye'den önce Suriye'ye sürpriz bir ziyarette bulundu. Suriye'nin başkenti Şam'a giden Putin burada Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad ile görüştü.

Şam’da Rus birliklerinin ana karargahında görüşen Putin ve Esad'a Suriye'deki Rus birliklerinin komutanları brifing verdiler.

Görüşme sonrasında Kremlin Sözcüsü Dimitri Peskov yaptığı açıklamada, Şam’daki toplantıda iki lidere Suriye’nin çeşitli bölgelerindeki duruma dair askeri raporların sunulduğunu belirterek Putin ile Esad görüşmesinde Suriye’nin egemenliği ve toprak bütünlüğünün konusunda muazzam mesafeler kaydedildiğini belirtti.

Kremlin Sözcüsü Peskov, Rusya Devlet Başkanı Putin’in başka noktalarda da ziyaretleri olacağını kaydederken ziyaretlerinin nerelere olacağı ile ilgili detay paylaşmadı.