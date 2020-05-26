Rusya’da uzmanların görüşüne göre belirlenen zirve nokta geçildi

Koronavirüs salgınında en çok vaka sayısı bildiren ülkelerin başıda gelen Rusya'da uzmanların görüşlerine göre belirlenen zirve nokta geçildi. haberi Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin duyurdu.

Rusya’da uzmanların görüşüne göre belirlenen zirve nokta geçildi
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Savunma Bakanı Sergey Şoygu ile video konferans yöntemiyle bir toplantı gerçekleştiren Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Şoygu ile ülke genelinde koronavirüsün son durumlarını değerlendirdi. Toplantı sonrasında basın açıklaması yapan, "Uzmanların görüşüne göre zirve noktasını geçmiş bulunuyoruz" diyerek koronavirüs sürecinde yeni bir döneme girileceğini aktardı.

Rus lider Putin, basın toplantısındda ayrıca İkinci Dünya Savaşı sırasında Nazi ordusunun Sovyet kuvvetlerine teslim olmasının 75. yıldönümü vesilesiyle düzenlenmesi gereken geçit töreninin pandemi nedeniyle 24 Haziran tarihinde yapılacağını aktardı.

Savunma Bakanı Sergey  Şoygu ise, Rusya ordusu içerisinden bildirilen koronavirüs vakaları hakkında bir açıklama yaparak açıklamasında, "Mart ayının başından itibaren 5 bin 500 askeri personel korona virüse yakalandı. Bugün itibariyle iyileşen personelin sayısı 3 bin 500'ü buldu" ifadelerini kullandı.


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