Rusya'da vaka sayısı durdurulamıyor

Dünyada en fazla Covid-19 vakasının görüldüğü ülkelerden biri olan Rusya’da, son 24 saatte 7 bin 728 kişinin daha test sonucunun pozitif çıktığı ve vaka sayısının 584 bin 680’e yükseldiği açıklandı. Yeni vakaların %30,2’sinde hastalığın belirtilerine rastlanmadı. Ülkede bir gündeki ölüm sayısı 109 artarak 8 bin 111’e, iyileşen hasta sayısı da 5 bin 119 artarak 339 bin 711’e yükseldi.

17 milyon kişiye test yapıldı

Normalleşmeye başlayan başkent Moskova’da günlük vaka sayısı 1000’in altına düşerken, son bir günde 968 yeni vaka bildirildi.

Rusya İnsan Sağlığı ve Tüketici Haklarını Koruma Servisi tarafından yapılan açıklamada, salgının başladığı ilk günden bu yana 16 milyon 900 bin test yapıldığı belirtildi.

Ülkede ilk koronavirüs vakası 31 Ocak’ta tespit edilmiş ve ilk virüs kaynaklı ölüm ise 19 Mart’ta gerçekleşmişti. Ülkede Mart ayından itibaren alınan tedbirler, vaka sayısının az olduğu bölgelerde gevşetilmiş ve kapalı ortamlarda maske takma zorunluluğu getirilmişti.