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Salgın durmak bilmiyor! Koronavirüsünde can kaybı 28 bine yaklaşıyor

Çin'de başlayan ve tüm dünyaya yayılan koronavirüs salgını durdurulamıyor. Salgın nedeniyle ölenlerin sayısı 27 bin 365’e yükselirken, virüs bulaşan hasta sayısı ise 597 bin 335 olarak açıklandı.

28 Mart 2020 Cumartesi 13:33
Salgın durmak bilmiyor! Koronavirüsünde can kaybı 28 bine yaklaşıyor

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını dünya genelinde hız kesmeden yayılmaya devam ediyor. İtalya’da hızla yayılan virüs nedeniyle ülke virüsün merkez üssü haline gelmesine neden olurken, İtalya’da son 24 saatte virüs nedeniyle 969 kişi yaşamını yitirmesiyle hayatını kaybeden kişi sayısı 9 bin 134’e yükseldiği ve vaka sayısı da 86 bin 498’e çıktığı bildirildi.

İRAN’DA ÖLÜ SAYISI 2 BİN 378

İran Sağlık Bakanlığı Halkla İlişkiler Sorumlusu Kiyanuş Cihanpur, dün yaptığı basın toplantısında koronavirüs salgınıyla ilgili son 24 saatlik bilançoyu açıklarken ülkede salgın nedeniyle ölenlerin sayısının 2 bin 378’e ulaştığını, virüs teşhisi konulan kişi sayısının ise 32 bin 332’ye çıktığını söyldi.

ABD’DE VAKA SAYISI 104 BİN 686'E ULAŞTI

ABD’de koronavirüs tespit edilen vaka sayısı Çin’i ve İtalya’yı geçtiği bildirildi. 104 bin 686 vakanın bulunduğu ABD’de, hayatını kaybedenlerin sayısı 1707 olarak açıklanırken ABD dünya genelinde en çok vakanın bulunduğu ülke konumuna ulaşmış oldu.

Virüsün İtalya’dan sonra diğer ülkelerde de hızla yayılmasının ardından Orta Avrupa’daki vaka sayılarında da yükseliş görüldü. Almanya’da vaka sayısı 50 bin 871’e yükselirken; 351 kişinin hayatını kaybettiği duyuruldu ve Fransa’dan gelen son açıklamada ülkede 33 bin 414 kişide virüs tespit edildiği ve 1997 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi. İspanya’da vaka sayısı 65 bin 719’a ulaşırken; hayatını kaybedenlerin sayısının 5 bin 138’e çıktığı bildirildi. İngiltere’de ise koronavirüs nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısının 761’e, vaka sayısının da 14 bin 751’e çıktığı belirtildi.


 

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