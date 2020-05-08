Salgının yeni merkez üssü olan Rusya 10 bin 699 yeni vaka bildirdi

Yeni tip koronavirüsünün patlak verdiği Rusya, hergün 10 binin üzerinde yeni vaka bildirmeye başladı. Avrupa ve ABD’den sonra salgının zirveye çıktığı Rusya, koronavirüs vaka sayılarında Almanya ve Fransa’yı geride bırakarak dünya beşincisi oldu.

Dün Rusya'da son 24 saat içerisinde 11 bin 231 yeni koronavirüs vakası tespit edilen Rusya bugün 10 bin 699 yeni vaka daha bildirdi ve ülke genelinde toplam187 bin 859'a ulaştı. Ölümlerin yeni vaka sayılarına göre düşük olduğu ülkede bugün 98 kişinin hayatını kaybetmesiyle ölü sayısı ise bin 723'e yükseldiği bildirildi.

Rusya Hükümetinin aldığı kararla birlikte pazartesi gününden itibaren tedbirler kademeli olarak gevşetilmişti. Bu kapsamda başkent Moskova’daki fabrikalar ve inşaat firmalarının çalışmalarına ise önümüzdeki salı günü başlaması bekleniyor. Alınan kararlarda ayrıca okulların, hizmet sektörlerinin ve restoranların kapalı kalmaya devam edeceği belirtilmişti. Mevcut tedbirlerin vaka sayılarının rekor düzeye eriştiği bir dönemde gevşetilmeye başlaması ise uzmanlar tarafından eleştirilirken, Devlet Başkanı Vladimir Putin’in kriz yönetiminde kesin adımlar atmaktan kaçınmasının, Rus liderin imajına zarar verdiği yorumlarına neden oldu.

Güncelleme Tarihi: 08 Mayıs 2020, 14:14