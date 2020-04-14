Salgınla mücadelede IMF'den 25 üye ülkeye acil borç yardımı!

Tüm dünyada etkisini gösteren yeni tip yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınını nedeniyle ekonomik yönden görülen etkilere yardımcı olmak amacıyla Uluslararası Para Fonu'ndan (IMF) destek a.ıklaması geldi. Konuya ilişkin açıklama yapan Uluslararası Para Fonu (IMF) Başkanı Kristalina Georgieva, Afet Etkilerinin Sınırlandırılması ve Borcun Hafifletilmesi Fonu (CCRT) kapsamında 25 üye ülkeye acil borç yardımı sağlanacağını duyurdu.

CCRT kapsamında IMF'nin 25 üye ülkesine yapılacak olan yardımda yoksulluk yaşayan ülkelerin IMF borç yükümlülüklerini gelecek 6 ay süresi boyunca karşılaması için hibe olarak sağlanacağını bildiren Georgieva, bunun ülkelere finansal kaynaklarını acil tıbbi ve diğer yardım çalışmalarına yönlendirilmesine yardımcı olacağını söyledi. Georgieva açıklamasında ayrıca, CCRT kapsamında şuan 500 milyon dolarlık hibe bazlı bir borç yardımı yapılabileceğini de belirtti.

Söz konusu yardım fonuna İngiltere'nin yakın zamanda 185 milyon dolar, Japonya'nın ise 100 milyon dolarlık katkı sunduğunu kaydeden Georgieva, Çin ve Hollanda'nın da bu yardım ve destek içinde , önemli katkılarda bulunacağını aktardı. IMF kaynaklarına göre ise IMF'nin bu kaynağı 1.4 milyar dolar düzeyine çıkarmayı hedeflediği düşünülüyor.

IMF'DEN ACİL YARDIM YAPILACAK ÜLKELER;

IMF Başkanı Kristalina Georgieva, söz konusu acil borç hizmeti yardımı alacak ülkelerin de Afganistan, Benin, Burkina Faso, Orta Afrika Cumhuriyeti, Çad, Komor Adaları, Demokratik Kongo Cumhuriyeti, Gambiya, Gine, Gine-Bissau, Haiti, Liberya, Madagaskar, Malavi, Mali, Mozambik, Nepal, Nijer, Ruanda, Sao Tome ve Principe, Sierra Leone, Solomon Adaları, Tacikistan, Togo ve Yemen olduğubu bildirildi.