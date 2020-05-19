Selfie sevdası ölüm getirdi!

Fotoğrafçılık kariyeri için Rusya'dan Birleşik Arap Emirlikleri'ne (BAE) gelen 34 yaşındaki Julia Khabibulina isimli Rus vatandaşı tatil için gittiği Dubai’de selfie çekmek isterken 10 metre yüksekten düşerek hayatını kaybetti.

Selfie sevdası ölüm getirdi!
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Özellikle tehlikeli yerlerde Selfie çektirme sevdası bir ölüm daha getirdi. 34 yaşındaki Julia Khabibulina isimli Rusya vatandaşı kadın fotoğrafçılık kariyerini biraz daha geliştirmek için ülkesinden Birleşik Arap Emirlikleri'ne (BAE) taşındı. Bir süredir burada yaşayan Khabibulina, tatil için Dubai'ye geçti.

Selfie sevdası ölüm getirdi!

Dubai’de yüksek bir yerde selfi çekmek isterken uçurumun kenarında bir anda dengesini kaybeden Julia Khabibulina, 10 metre yükseklikten aşağı düştü. Genç kadın olay anında hayatını kaybederken Rus basını 34 yaşındaki Khabibulina’nın cesedinin koronavirüs salgını nedeniyle BAE’de bir hastanede Rusya'ya gönderilmeyi beklediğini yazdı.

Selfie sevdası ölüm getirdi!

Diğer taraftan; ABD'de yapılan bir araştırma sonucuna göre, tehlikeli yerlerde selfie çekme modasının vahim sonuçları belirlendi ve 6 yıl içerisinde 278 kişi selfie çekmeye çalışırken canından olduğu açıklandı. Bu ölenlerin 7'si ise Türkiye'den olduğu kaydedildi.


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