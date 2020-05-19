Selfie sevdası ölüm getirdi!

Özellikle tehlikeli yerlerde Selfie çektirme sevdası bir ölüm daha getirdi. 34 yaşındaki Julia Khabibulina isimli Rusya vatandaşı kadın fotoğrafçılık kariyerini biraz daha geliştirmek için ülkesinden Birleşik Arap Emirlikleri'ne (BAE) taşındı. Bir süredir burada yaşayan Khabibulina, tatil için Dubai'ye geçti.

Dubai’de yüksek bir yerde selfi çekmek isterken uçurumun kenarında bir anda dengesini kaybeden Julia Khabibulina, 10 metre yükseklikten aşağı düştü. Genç kadın olay anında hayatını kaybederken Rus basını 34 yaşındaki Khabibulina’nın cesedinin koronavirüs salgını nedeniyle BAE’de bir hastanede Rusya'ya gönderilmeyi beklediğini yazdı.

Diğer taraftan; ABD'de yapılan bir araştırma sonucuna göre, tehlikeli yerlerde selfie çekme modasının vahim sonuçları belirlendi ve 6 yıl içerisinde 278 kişi selfie çekmeye çalışırken canından olduğu açıklandı. Bu ölenlerin 7'si ise Türkiye'den olduğu kaydedildi.