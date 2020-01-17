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Ses kayıtları ifşa olan Ukrayna Başbakanı istifa etti

Ukrayna Başbakanı Aleksey Goncharuk, Ülkenin Cumhurbaşkanı Zelenskıy hakkında sarf ettiği sözler internette ifşa olunca görevinden istifa etti.

17 Ocak 2020 Cuma 15:14
Ses kayıtları ifşa olan Ukrayna Başbakanı istifa etti

Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodımır Zelenskıy ile ilgili hakaret içeren sözlere varan bir konuşma yapan Ukrayna Başbakanı Aleksey Goncharuk, görevinden istifa etti.

Konuşmaların ses kaydı alındığı ortaya çıkmasının hemen ardından ses kayıtlaı kimliği belirsiz kişiler tarafından internette yayımlanmaya başladı.

Ses kayıtlarında Cumhurbaşkanı Zelenskıy'e karlüşı sarf edilen sözlerin hakaret boyutunda olmasından dolayı Başbakanı Aleksey Goncharuk'a istifa etmesi gerektiği üzerine baskılar yapıldı.

Ukrayna Bakanlar Kabinesi Başbakan Goncharuk'un istifası isterken, Cumhurbaşkanı Zelenskıy destekçileri de Başbakanın istifası için imza topladılar. Hafta içinden itibaren üzerindeki baskılara daha fazla dayanamayan Aleksey Goncharuk görevinden istifa ederek ayrıldığını duyurdu.

Ukrayna Başbakanı Aleksey Goncharuk, sosyal medya üzerinden yaptığı isstifa açıklamasında, Volodımır Zelenskıy'e büyük bir saygısının olduğunu dile getirdi ve 4 aylık görevi süresince yapılan hizmetler hakkında kendisine bilgiler aktardı. Goncharuk, mesajında; Zelenskıy'e olan güven ve saygısından dolayı görevi bıraktığını ve istifa kararı aldığını vurguladı.

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İstifaUkrayna BaşbakanıAleksey Goncharuk
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