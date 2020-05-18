Seyircisiz oynanan maçta boş tribünlere şişme bebek koydular

Koronavirüs salgını nedeniyle ara verilen maçlar, seyircisiz olarak tekrar oynanmaya başladı. Bu kapsamda sezonunun yeniden başladığı Güney Kore’de, FC Seoul ile Gwangju FC arasında oynanan karşılaşma farklı bir açıdan ülkenin gündemine bomba gibi düştü.

Güney Kore’de, maçların seyircisiz oynanması nedeniyle tribünde boş kalan koltuklar porno sitelerinin reklamını yapan şişme kadınlarla dolduruldu. Tribünleri doldurmak için sıradışı bir yöntem izleyen FC Seoul, kulübünün bu davranışı pornografinin yasak olduğu ülkede, büyük tepki topladı. Şişme kadınların bazı porno sitelerinin reklamını yapan ilanlar tuttuğu da görülürken futbol kulübü gelen eleştiriler üzerine tüm taraftarlardan özür diledi.

Gündeme bomba gibi düşen olay sonrasında taraftarların kulübü seks oyuncağı kullanmakla suçlaması hakkında bir açıklama yapan FC Seoul, şişme kadın olmadığını bunların ‘seçkin mankenler’ olduğunu söyleyerek kendisini savundu. Fakat kulüp daha sonra ‘mankenleri’ seks oyuncakları üreticisi Dalcom adlı firmadan aldığını kabul etti. Kulüp yetkililerinden Lee Ji-hoon, söz konusu firmadan kendilerine böyle bir teklif geldiğini, araştırma yapmadan gelen teklifi kabul ettiklerini söyleyerek başlangıçta, mankenlerin fazlasıyla insana benzediğini düşündüğünü itiraf etti ve bunların seks oyuncağı olmasına ihtimal vermediğini belirterek herkesten özür diledi.



