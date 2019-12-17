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Sıcak gelişme: Rusya, Putin ve Erdoğan buluşmasında Libya'yı masaya yatıracak

Libya ve Türkiye arasındaki mutabakat dünya gündeminde yer almaya devam ediyor. Kremlin'den bugün gelen açıklama yankı uyandırdı. Rusya, Putin ve Erdoğan buluşmasında Libya'yı masaya yatıracak denildi.

17 Aralık 2019 Salı 17:45
Sıcak gelişme: Rusya, Putin ve Erdoğan buluşmasında Libya'yı masaya yatıracak

 

Geçtiğimiz günlerde Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti Başkanlık Konseyi Başkanı Fayez Al Sarraj ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bir araya gelmişlerdi ve bir mutabakata karşılıklı imza atmışlardı. Küresel anlamda hızla yayılarak büyük yankı uyandıran mutabakat sonrasında Rusya cephesinden de bir açıklama geldi.

Erdoğan Konuşmuştu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kendisine yöneltilen mutabakat sorularına yönelik olarak deniz yetki alanı ve güvenli askeri işbirliğine dayalı bir mutabakat imzalandığını açıklamıştı. Türkiye'nin aleyhinde tek taraflı girişimleri istemediklerini ifade eden Erdoğan, Libya'ya asker göndermekle ilgili bir talebin bulunmadığının altını çizerek; eğer bir davet gelirse Türkiye'nin karar vereceğini ifade etmişti.

Televizyonda yayınlanan bu konuşmalar sonrasında Rusya'dan gelen açıklamalar ise Putin ile Erdoğan'ın 8 Ocak tarihli görüşmesinde Libya'daki krizi ele alacağına işaret etti. Açıklamaların detayında ise Rusya'nın Libya'da meydana gelen krizin çözülmesi için verilen desteklerin arkasında duracağı belirtildi.

Son Güncelleme: 17.12.2019 17:45
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