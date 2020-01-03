Sıcak haber: Kasım Süleymani'ye yapılan saldırının ardından kritik gelişme!

Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın talebiyle Bağdat'ta gerçekleştirilen hava operasyonunda öldürülen İran Devrim Muhafızları Kudüs Gücü Komutanı Kasım Sülymani'nin saldırı sonrasında çekildiği iddia edilen fotoğrafları intenette tıklanma rekorları kırdı. Global basında da büyük yankı uyandıran görüntülerdeki yüzük detayı dikkat çekti. Basına yansıyan saldırı sonrası fotoğrafı olduğu iddia edilen görüntüde parmağında yüzük bulunan bir el yer alıyor. İddialara göre aynı yüzükten Kasım Süleymani'de de mevcuttu.

ABD askerlerinin dronelar kullanarak Bağdat Uluslararası Havalimanı'nın dolaylarında gerçekleştirdiği füzeli saldırıda, Suriye adına kritik bir role sahip olan Haşdi Şabi örgütü Başkan Yardımcısı Ebu Mehdi el Mühendis de hayatını kaybetti. 62 yaşındaki Kasım Süleymani'nin ölümü ve el Mühendis'in öldürülmesi dünya basınına yansıdı.