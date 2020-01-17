Şifacı olduğunu öne sürdüğü kedisini 320 bin dolara satışa çıkardı

Rusya'ya bağlı Novorossiysk eyaletinde yaşayan Georgiy isimli bir kişi, internet sitesinde hayatla ilgili sorunları çözmeye yardımcı olan hayatla ilgili tavsiyelerde bulunan ve şifacı olduğu ile ilgili bilgiler paylaşarak kedisini satılığa çıkardı.

Doğa üstü güçleri olduğunu iddia ettiği kedisini 20 milyon rubleye (320 bin dolar) satan Georgiy'nin iddialarına göre yaklaşık iki yıl önce Sibirya'da bulunurken şifacı mezarlığını ziyaret etmiş ve kediyle de mezarlıkta karşılaştığını söylüyor.

Georgiy, evine dönerken bunun bir işaret olduğuna inandığını ve kediye bakmaya başladığından beri hayatınıjn hep olumlu yönde değiştiğini anlatarak kötü durumda olan sağlığında bile ciddi bir düzelmeler olduğunu aktardı.

Georgiy, “Bir şüpheye düştüğümde mutlaka bir rüya görüyorum. Her şey açığa kavuşuyor ve ne yapmam gerektiği söyleniyor” diyerek kediyi satma nedeninin kedisinin rüyasına girdiğini ve kendisini sattığında kazandığı parayı daha fazla ihtiyacı olan birine vermesini söylemesi olduğunu belirtti.

Rus basını ise 'şifacı' olduğu iddia edilen kedinin sahibi, bu fiyatı dikkat çekmek için koyduğunu ve kedi için önerilen fiyatta pazarlık oayının da olduğu ifade edildi.