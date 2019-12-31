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Şii milis güçleri ABD'nin Bağdat Büyükelçiliği'ni işgal etti! Haşdi Şabi taraftarları binaya girdiler

Irak'taki Şii milis gücü Haşdi Şabi taraftarları ABD'nin Bağdat Büyükelçiliği binasını işgal ettiler. Büyükelçilik binasının duvarları ateşe verilirken taraftarla içeri giriyorlar.

31 Aralık 2019 Salı 13:27
Şii milis güçleri ABD'nin Bağdat Büyükelçiliği'ni işgal etti! Haşdi Şabi taraftarları binaya girdiler

Irak'ın Başkenti Bağdat'ta bulunan ABD Büyükelçilik binası Şii milis güçleri işgal edildi. Büyükelçilik önünde toplanan Haşdi Şabi taraftarları, ABD'nin önceki gün Hizbullah Tugayları'na düzenlediği saldırıyı sloganlar atarak protesto ettiler.

ABD'nin Bağdat Büyükelçiliği'ni Şii milis güçleri işgal etti

Büyükelçiliğin duvarlaru ateşe verilirken bir grup Haşdi Şabi taraftarı ise bina içersine girmeye çalışıyor. Şii milis güçlerinin yanı sıra Büyükelçilik binasının önünde Bedir Tugayları Komutanı Hadi el-Amiri ve Asayib Ehlilhak Örgütü lideri Kays el-Hazali'nin de olduğu görüldü.

ABD'nin Bağdat Büyükelçiliği'ni Şii milis güçleri işgal etti

Reuters haber ajansı saldırı olayını dünyaya son dakika olarak servis ederken, binaya giriş kapısı önündeki göstericilerin sayısının binlerce olduğunu bildirdi. haberde ayrıca bazı protestocular elçilik kapısını taşlarken diğerlerinin "'ABD'ye hayır' 'Trump'a hayır' 'ABD'ye ölüm'" sloganlarının atıldığını belirtti.

ABD'nin Bağdat Büyükelçiliği'ni Şii milis güçleri işgal etti

Göstericiler ayrıca elçilik binasının duvarına "halk tarafından kapatıldı" yazısını yazarke yerel medya elçilik binasındaki ABD'li diplomatların daha önceden binayı terk ettiğini aktardı.

ABD'nin Bağdat Büyükelçiliği'ni Şii milis güçleri işgal etti


 

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ABDBağdat BüyükelçiliğiHaşdi şabiIşgal
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