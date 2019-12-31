Şii milis güçleri ABD'nin Bağdat Büyükelçiliği'ni işgal etti! Haşdi Şabi taraftarları binaya girdiler

Irak'ın Başkenti Bağdat'ta bulunan ABD Büyükelçilik binası Şii milis güçleri işgal edildi. Büyükelçilik önünde toplanan Haşdi Şabi taraftarları, ABD'nin önceki gün Hizbullah Tugayları'na düzenlediği saldırıyı sloganlar atarak protesto ettiler.
Büyükelçiliğin duvarlaru ateşe verilirken bir grup Haşdi Şabi taraftarı ise bina içersine girmeye çalışıyor. Şii milis güçlerinin yanı sıra Büyükelçilik binasının önünde Bedir Tugayları Komutanı Hadi el-Amiri ve Asayib Ehlilhak Örgütü lideri Kays el-Hazali'nin de olduğu görüldü.
Göstericiler ayrıca elçilik binasının duvarına "halk tarafından kapatıldı" yazısını yazarke yerel medya elçilik binasındaki ABD'li diplomatların daha önceden binayı terk ettiğini aktardı.