Sır gibi intihar! Almanya'da Bakan tren raylarında ölü bulundu

Almanya, Hessen Eyaleti Maliye Bakanı 54 yaşındaki CDU’lu siyasetçi Thomas Schaefer ölü olarak bulundu. Ülke Bakanın ani ölümüyle sarsılırken yetkililer intihar ihtimali üzerinde durarak çalışmalarına başladıkalarını açıkladılar.

Dün sabah Frankfurt yakınlarındaki Hochheim bölgesindeki hızlı tren hattında rayların olduğu yerde bir erkek cesedinin bulunmasının hemen ardından yapılan incelemeler sonucunda Westhessen Emniyet Müdürlüğü, cesedin Hessen eyaletinin Maliye Bakanı Thomas Schaefer'e (54) ait olduğunun tespit edildiğinin bilgisini verdi. Wiesbaden Savcılığı ve Westhessen Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan ortak açıklamada, tanıkların dinlenmesi, inceleme ve değerlendirme sonucu Schaefer’in intihar etmiş olabileceği ihtimali üzerinde durulduğu kaydedildi.

Hessen Eyaleti Başbakanı Volker Bouffier ise, Twitter hesabı üzerinden yayınladığı bir mesajda, Schaefer’in ailesine başsağlığı dileyerek, aniden ve beklenmedik şekilde hayatını kaybetmesine henüz inanmadıklarını söyledi.

CDU partisi içerisinde etkili isimlerden biri olan Schaefer, 2010’dan beri Hessen Eyalet Maliye Bakanlığı görevinde bulunuyordu. Kabinenin en tecrübeli isimlerinden biri olan Schaefer, Bouffer’dan sonra başbakanlık için adı geçen en güçlü adaydı ve koronavirüs krizi nedeniyle son dönemlerde sık sık basının karşısına geçerek kriz yaşayan işletmelere yönelik yapılacak mali destek ile ilgili açıklamalarda bulunyordu. Schaefer, son olarak salı günü eyalet meclis oturumuna da katılmıştı.



