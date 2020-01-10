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Siyam ikizleri 78 doktorun katıldığı ameliyatla ayrıldılar

Nijerya'da Goodness ve Mercy isimli siyam ikizleri ameliyatla birbirinden ayrıldılar. Ameliyata ise 78 doktor katıldı.

10 Ocak 2020 Cuma 11:18
Siyam ikizleri 78 doktorun katıldığı ameliyatla ayrıldılar

Batı Afrika ülkelerinden Nijerya'nın Nasarava eyaletinde bedenleri yapışık olan doğan siyam ikizleri, 78 doktorun katıldığı ameliyatla birbirinden ayrıldılar.

Gerçekleştirilen başarılı operasyon ile birbirinden ayrılan Goodness ve Mercy isimli ikizlerin sağlık durumlarının iyi olduğunu aktaran hastane yetkilileri ameliyat öncesi ikizlerin 15 aydır hastanede tedavi altında olduklarını ve yapılan tetkikler sonrasında ameliyata karar verildiğini belirttiler.

Ameliyatın toplam maliyetinin 55 bin dolar olduğunu söyleyen hastanenin baş cerrah Emmanuel Ameh, ailenin ekonomik durumunun buna elverişli olmadığı için kendilerinden ücret almadıklarını söyledi.

Ameh, ameliyatın nasıl gerçekleştirildiği ile ilgili yaptığı açıklamada ayrıca, "Bu ikizler ilk olarak 14 Ağustos 2018'de hastaneye geldiler onları tedavi alında aldık. O esnada ameliyat için çocuk cerrahları, kalp cerrahları, plastik cerrahları ve çeşitli tıbbi uzmanlardan oluşan bir ekip oluşturduk" diye konuştu.

Siyam ikizleri 78 doktorun katıldığı ameliyatla ayrıldılar

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NijeryaSiyam IkizleriAmeliyat
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