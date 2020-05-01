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Şok eden rapor açıklandı! Korona iki yıl daha sürebilir

Çin'de ortaya çıkmasına rağmen ABD'yi daha çok etkileyen üssü haline getiren korona virüs ile ilgili ABD'nin innesota Üniversitesi'de şok eden bir raporda virüsün iki yıl sürebileceği belirtildi.

01 Mayıs 2020 Cuma 15:08
Şok eden rapor açıklandı! Korona iki yıl daha sürebilir

Dünya'yı kasıp kavuran salgın hastalık korona virüs ile ilgili araştırmalar devam ediyor.Son olarak korona virüsünün üssü haline gelen ABD'de ki 

 innesota Üniversitesi Bulaşıcı Hastalıklar Araştırma ve Politika Merkezi tarafından koronavirüse yönelik hazırlanan raporda virüsün iki yıl sürebileceği belirtildi.

ABD Minnesota Üniversitesi Bulaşıcı Hastalıklar Araştırma ve Politika Merkezi tarafından koronavirüse yönelik hazırlanan raporda virüsün iki yıl sürebileceği ve dünya nüfusunun yaklaşık üçte ikisinin bağışıklık kazanana kadar kontrol edilemeyebileceği belirtildi.

Raporda aynı zamanda tıp dünyasının, ülke hükümet yetkililerinin duruma hazırlıklı olması konusunda uyarıda bulundu.

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