Şok eden rapor açıklandı! Korona iki yıl daha sürebilir

Dünya'yı kasıp kavuran salgın hastalık korona virüs ile ilgili araştırmalar devam ediyor.Son olarak korona virüsünün üssü haline gelen ABD'de ki

Bulaşıcı Hastalıklar Araştırma ve Politika Merkezi tarafındane yönelik hazırlanan raporda virüsün iki yıl sürebileceği belirtildi.

ABD Minnesota Üniversitesi Bulaşıcı Hastalıklar Araştırma ve Politika Merkezi tarafından koronavirüse yönelik hazırlanan raporda virüsün iki yıl sürebileceği ve dünya nüfusunun yaklaşık üçte ikisinin bağışıklık kazanana kadar kontrol edilemeyebileceği belirtildi.

Raporda aynı zamanda tıp dünyasının, ülke hükümet yetkililerinin duruma hazırlıklı olması konusunda uyarıda bulundu.