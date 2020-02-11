Şok eden uydu görüntüleri! Wuhan'ın üzerinde korkunç ceset bulutları

Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve yüzlerce kişinin ölümüne neden olan korona virüsü can almaya devam ederken vürüsün merkezi Wuhan'ın üzerinde ise uydudan şok eden görüntüler çekildi. Ortaya çıkan görüntülerde korona virüsünün sıfır noktası olan Wuhan'ın üzerinde gaz bulutları oluştuğu görülüyor. Yapılan araştırma sonucu ise gazların gerçekte ne anlama geldiği yetkililer tarafından açıklandı.

Çin'de son olarak ölü sayısının 1017'ye yükseldiği ve 2 bin 478 yeni vaka ile birlikte enfekte hasta sayısı 42 bin 638'e çıktığı belirlenirken virüsle ilgili yaşanan son gelişmeler ise görenleri şok etti.

Ülkede virüsten dolayı ölenlerin yakıldığı kremataryumlardan gökyüzüne yükselen kükürt dioksit gazı uydu görüntülerine yansıdı ve korkunç gerçeği ortaya çıkardı. Kükürt dioksit gazının en yaygın oluştuğu yerler Çin'de virüse en çok kayıp verilen salgının sıfır noktası olan 11 milyon kişinin kilitli olduğu Wuhan'da ortaya çıktı.

Çinli yetkililer virüs salgını başladıktan ve ölü sayılarının giderek yükseldiği dönemlerde virüs nedeniyle ölenlerin cesetlerinin "en hızlı şekilde" yakılması gerektiğini açıklamışlardı. Bunun üzerine şehrin üzerinde çekilen uydu görüntülerinde de alışılmışın dışında ve son derece yüksek biçimde SO2 (kükürt dioksit gazı) seviyesi tespit edildi.