Şok iddia! ABD'de zamanında korona'ya karşı Çin'i uyarmış!

Korona virüs salgın hastalığı dünya'yı esir alıp binlerce kişinin hayatını kaybetmesine yol açarken süper güç ABD her fırsatta bu salgın hastalığa sebep olduğunu Çin'i suçlamaya devam ediyor.

ABD'nin yeni ileri sürdüğü iddiaya göre Wuhan’da yarasalar gibi hayvanlarda corona virüs çalışmaları yapan Çin laboratuvarın özensiz güvenlik önlemleri olduğu ve ‘SARS benzeri yeni bir salgına’ neden olma potansiyeline sahip olduğu konusunda ABD Dışişleri Bakanlığı tarafından önceden uyarıldı.

Haberde, Wuhan Başkonsolosu Jamison Fouss ve Pekin Büyükelçiliği Çevre, Bilim, Teknoloji ve Sağlık Danışmanı Rick Switzer tarafından liderlik edilen bir ABD heyetinin Vuhan seviye dört biyogüvenlik laboratuvarını Ocak’tan Mart 2018’e kadar birçok kez ziyaret ettiğini yazdı.

LABORATUVARDAKİ PERSONEL BİLGİLERİ GİZLİ DOSYADA

Ayrıca haberde ABD'li heyetin laboratuvarın güvenlik önlemlerini artırmasına yardımcı olmak için yardım isteyen 2 ‘hassas fakat gizli olmayan’ dosyayı Washington’a geri gönderdiği ifadelerine yer verildi. ABD medyasının aktardığı haberde, 19 Ocak 2018 tarihli gizli ibareli dosyada ABD'li heyetin Vuhan Viroloji Enstitüsü laboratuvarındaki bilim insanları ile görüşmesinde enstütüde eğitilmiş teknisyen ve araştırmacı eksikliği bulunduğu notunun düşüldüğü belirtildi