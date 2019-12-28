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Somali'de korkunç saldırı! 80 kişi hayatını kaybetti, aralarında Türklerde var

Somali'nin başkenti Mogadişu'da bomba yüklü bir aracın inflak ettirilmesi sonucu bir saldırı meydana geldi. Düzenlenen saldırıda 2'si Türk vatandaşı olmak üzere 80 kişi hayatını kaybetti.

28 Aralık 2019 Cumartesi 13:02
Somali'de korkunç saldırı! 80 kişi hayatını kaybetti, aralarında Türklerde var

Afrika'nın Somali eyaletinde bombalı saldırı düzenlendi. Başkent Mogadişu'da bulunan gümrük merkezi yakınlarında bomba yüklü araç üniversite öğrencilerini taşıyan otobüsün geçişi sırasında uzaktan kumanda ile infilak ettirildi. Saldırıda aralarında öğrencilern ve 2 Türk vatandaşın da bulunduğu 80 kişi hayatını kaybettiği bildirildi.Somali'de korkunç saldırı! 80 kişi hayatını kaybetti, aralarında Türklerde var

Patlama çevrede bulunan iş yerlerinde ciddi hasara yol açarken yetkililer 40'a yakın yaralının çevre hastanelere kaldırıldığını aktardı.

Somali'de korkunç saldırı! 80 kişi hayatını kaybetti, aralarında Türklerde var

Somali'de yaşanan katliamdan sonra Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu söz konusu saldırıyla ilgili bir açıklama yaparak açıklamasında, “Mogadişu'da meydana gelen hain terör saldırısında hayatını kaybeden iki vatandaşımıza ve diğer masum Somalili kardeşlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Kardeş Somali'nin daima yanında olacağız. Teröre karşı mücadelemiz kararlılıkla devam edecek” ifadelerine yer verdi.

Somali'de korkunç saldırı! 80 kişi hayatını kaybetti, aralarında Türklerde var

Anahtar Kelimeler:
AfrikaSomaliBombalısaldırı
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