Somali'de Türk müteahhitlerine bombalı saldırı

Somali'de Türk inşaat şirketine bombalı araçla saldırı düzenlendi. Başkent Mogadişu'nun 30 kilometre dışında olan bir bölgede bulunan Türk inşaat şirketine yönelik gerçekleştirilen saldırıda ölü bilgisi paylaşılmazken saldırıda yaralıların olduğu bildirildi.

Reuters haber ajansının son dakika olarak geçtiği haberde, Afgoye kasabasında son hız ilerleyen bir bombalı aracın Türk mühendislerinin öğlen yemeği yediği restorana daldığı belirtilirken restoranda Somalili polislerin de olduğu bilgisi paylaşıldı.

Yetkililer, gerçekleştirilen terör eyleminde olay yerinde her hangi bir kayıp olup olmadığı yönünde bir bilgi vermek için henüz erken olduğunu kaydederken Türkiye’nin Mogadişu Büyükelçisi Dr. Mehmet Yılmaz yaptığı açıklamada, ölü bilgisi olmadığını fakat yaralıların bulunduğunu bildirdi.