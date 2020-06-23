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Somali'deki intihar saldırısının hedefi; Türk askeri üssü

Somali'de gerçekleştirilmesi planlanan intihar saldırısı son anda durduruldu. Bugün Türk askeri eğitim üssünde gerçekleştirilen öğrenci seçmeleri sırasında bir eylemci kalabalığa karışarak içeri girmek istedi. Eylemci silahlar kuvvetler tarafından son anda durduruldu.

23 Haziran 2020 Salı 20:13
Somali'deki intihar saldırısının hedefi; Türk askeri üssü
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Somali'nin başkenti konumunda bulunan Mogadişu'daki TURKSOM Askeri Eğitim Üssü'nde bugün talihsiz bir durum yaşandı. Eğitim üssünde bugün yapılan öğrenci seçmeleri sırasında bir intihar girişimcisi herkese panik dolu anlar yaşattı. 

Saldırı kim tarafından yapıldı?


Türkiye Mogadişu Büyükelçimiz Mehmet Yılmaz ilk aldığı bilgileri kamuoyu ile paylaştı.  Mehmet Yılmaz yaptığı basın açıklamasında; öğrenci seçmeleri sırasında kalabalığa karışan bir intihar girişimcisinin fark edildiğini ve silahlı güçler tarafından vurularak etkisiz hale getirildiğini aktardı. Yılmaz intihar girişimcisinin kalabalıktan ayrılarak içeri girmeye çalıştığını, Somalili silahlı kuvvetlerin dur emirlerini dinlemediğini ve buna dayanarak silahlı kuvvetlerin eylemciyi vurduğunu aktardı. Aynı zamanda bir patlama sesi duyulduğunun ve bir sivilin hayatını kaybettiğine dair bir bilgi aldıklarını dile getirdi. 

Henüz yapılan saldırıyı üstlenen olmamasına rağmen gözler terör örgütü Eş Şebab'a çevrildi. Somali'de güvenlik güçlerini, yerleşim yerlerini ve halkı hedef alan saldırıların merkezinde yer almasıyla bilinen Eş Şebab ise henüz saldırıyı üstlenmek için bir açıklamada bulunmadı. 


Son Güncelleme: 23.06.2020 20:13
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