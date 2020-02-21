Son dakika... Libya'da UMH ile Hafter arasındaki müzakerelerin tamamı askıya alındı

Libya’da Ulusal Mutabakat Hükümeti Başbakanı Fayiz Es Serrac, ülke doğusunda gayrimeşru silahlı güç lideri Halife Hafter ile BM bünyesindeki siyasi, askeri ve iktisadi müzakerelerin tamamının askıya alındığını açıkladı.

Komite toplantısı askıya alındı

El-Ahrar televizyonuna açıklamalarda bulunan Serrac, Haftar misillemelerinin ateşkese yönelik ihlallere sebebiyet verdiğini konuşarak ‘’Cenevre’de BM himayesinde her iki taraftan da 5 temsilcinin katıldığı askeri müzakerelerin yanı sıra ekonomik ve siyasi görüşmelerin askıya alındığını aktardı. UMH Başbakanı Serrac, Ekonomik ve siyasi müzakereler başta olmak üzere karşı tarafların bir araya getirilebileceği üç yol haritasının ortaya konduğunu söyledi.

UMH, gece yarısı sonrasında yapmış olduğu açıklamalarda Hafter’e bağlı silahlı güçlerin Trablus Limanı’na yapmış olduğu saldırılar sebebiyle İsviçre’nin Cenevre kentinde 5+5 formatında planlanan askeri komite toplantısının askıya alındığını duyurdu.