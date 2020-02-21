Son dakika... Libya'da UMH ile Hafter arasındaki müzakerelerin tamamı askıya alındı

Libya’da Ulusal Mutabakat Hükümeti Başbakanı Fayiz Es Serrac, ülke doğusunda gayrimeşru silahlı güç lideri Halife Hafter ile BM bünyesindeki siyasi, askeri ve iktisadi müzakerelerin tamamının askıya alındığını açıkladı.
Komite toplantısı askıya alındı
UMH, gece yarısı sonrasında yapmış olduğu açıklamalarda Hafter’e bağlı silahlı güçlerin Trablus Limanı’na yapmış olduğu saldırılar sebebiyle İsviçre’nin Cenevre kentinde 5+5 formatında planlanan askeri komite toplantısının askıya alındığını duyurdu.
Son Güncelleme: 21.02.2020 16:18