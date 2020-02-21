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Son dakika... Libya'da UMH ile Hafter arasındaki müzakerelerin tamamı askıya alındı

Ulusal Mutabakat Hükümeti Başbakanı Fayiz Es Serrac, ülkenin doğusunda silahlı güç lideri Halife Hafter ile BM bünyesindeki müzakerelerin askıya alındığını duyurdu. Serrac, müzakerelerin askıya alınmasına gerekçe olarak Hafter'e bağlı güçlerin Trablus Limanı'na düzenlediği saldırıları gösterdi.

21 Şubat 2020 Cuma 16:18
Son dakika... Libya'da UMH ile Hafter arasındaki müzakerelerin tamamı askıya alındı

Libya’da Ulusal Mutabakat Hükümeti Başbakanı Fayiz Es Serrac, ülke doğusunda gayrimeşru silahlı güç lideri Halife Hafter ile BM bünyesindeki siyasi, askeri ve iktisadi müzakerelerin tamamının askıya alındığını açıkladı.

El-Ahrar televizyonuna açıklamalarda bulunan Serrac, Haftar misillemelerinin ateşkese yönelik ihlallere sebebiyet verdiğini konuşarak ‘’Cenevre’de BM himayesinde her iki taraftan da 5 temsilcinin katıldığı askeri müzakerelerin yanı sıra ekonomik ve siyasi görüşmelerin askıya alındığını aktardı. UMH Başbakanı Serrac, Ekonomik ve siyasi müzakereler başta olmak üzere karşı tarafların bir araya getirilebileceği üç yol haritasının ortaya konduğunu söyledi.

Komite toplantısı askıya alındı

UMH, gece yarısı sonrasında yapmış olduğu açıklamalarda Hafter’e bağlı silahlı güçlerin Trablus Limanı’na yapmış olduğu saldırılar sebebiyle İsviçre’nin Cenevre kentinde 5+5 formatında planlanan askeri komite toplantısının askıya alındığını duyurdu.

Son Güncelleme: 21.02.2020 16:18
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