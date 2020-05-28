Sosyal medya kararnamesi Trump'ın elinde! Bugün imzayı atıyor

ABD Başkanı Donald Trump, TWitter başta olmak üzere bazı sosyal medya platformlarına ilişkin bir kararname imzalayacak.

Sosyal medya kararnamesi Trump'ın elinde! Bugün imzayı atıyor
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Twitter başta olmak üzere bazı sosyal medya platformlarına yönelik 'kapatma ve değiştirme' yönünde tehdit edici bir açıklama yapan ABD Başkanı Donald Trump, bugün söz konusu platformlar hakkında hazırlanan kararnameyi imzalayacak. Beyaz Saray Sözcüsü Kayleigh McEnany, Başkan Trump'ın bugün karara bağlanacak olan yeni düzenlemeler hakkında açıklama yaparken  kararnamenin detayı ve içeriği hakkında herhangi bir detay vermedi.

Dünyanın en çok kullanılan sosyal medya platformu Twitter, pandemi dönemi içerisinde sosyal medya platformlarında dezenformasyon ve bilgi kirliliğinin önüne geçmek için bazı paylaşımlarının altına eklediği "bilgiyi doğrulama" etiketini, salı günü ABD Başkanı Trump'ın California eyaletindeki "uzaktan oylama" konusunda attığı tweetlerine uygulamıştı. Uyarı alan Trump ise olay hakkında Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, Twitter'ı "3 Kasım'daki seçimlere müdahale etmeye çalışmak" ve "ifade özgürlüğünü kısıtlamak" ile itham etmiş ve bir sonraki gün yaptığı paylaşımda ise "Cumhuriyetçiler, sosyal medya platformlarının, muhafazakar sesleri susturmaya çalıştıklarını hissediyor. Bunun olmasına izin vermeyeceğiz, bu platformlara ya güçlü düzenlemeler uygulayacağız ya da bunları kapatacağız." ifadesini kullanmıştı.

Şimdi ise gözler, ABD başkanı Trump'ın imzalayacağı kararnamenin detaylarına çevrilirken sosyal medya platformlarının bundan sonraki akıbeti merak konusu oldu.
 


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