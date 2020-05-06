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Sosyal mesafe kuralını çiğneyen Bilim Kurulu üyesi istifa etti

İngiltere'de koronavirüs ile mücadele kapsamında kurulan Bilim Kurulunda görev alan Prof. Dr. Neil Ferguson, sosyal mesafe kuralını ihlal ettiği için istifa ederek görevinde ayrıldı.

06 Mayıs 2020 Çarşamba 00:19
Sosyal mesafe kuralını çiğneyen Bilim Kurulu üyesi istifa etti

Koronavirüs ile mücadele kapsamında İngiltere’de kurulan Bilim Kurulunda görev alan Prof. Dr. Neil Ferguson, sosyal mesafe kuralını ihlal ettiği için kuruldaki görevinden istifa etti.

Londrada merkezi bulunan Imperial College’da salgın bilim alanında görevli öğretim üyesi Prof. Dr. Neil Ferguson, İngiltere’de de yürürlükte olan sokağa çıkma ve sosyal mesafe kurallarını ihlal ettiği ortaya çıktı. Hükümete salgınla mücadelede tavsiye veren bilim kurulu görevlisinin söz konusu durumunun ortaya çıkması ise tepkilere neden oldu.

Basında yer alan haberlerde ise bir kadının, başka biriyle evli olduğu, kocası ve çocuğuyla güney Londra'da yaşadığı belirtilmiş, Ferguson'la buluşmak için kentin bir ucundan diğer ucuna seyahat ettiği ifade edilmiş, Ferguson'un da sosyal mesafe kuralalrını çiğneyerek kadını iki kez evine kabul ettiği yazılmıştı. 

İstifasu ile ilgili The Telegraph gazetesine bir açıklama yapan Ferguson, "hatasını kabul ettiğini" söyleyerek davranışına gerekçe olarak ise Kovid-19 testinin pozitif çıkmasından sonra kendisini iki hafta karantina altında tuttuğunu ve akabinde hastalığa karşı bağışıklık kazandığına inanmasını gösterdi.

Öte yandan; Matematiksel Biyoloji uzmanlığına da sahip olan Ferguson, koronavirüs salgınında sokağa çıkma yasağı ve sosyal mesafe gibi önlemlerin alınmaması halinde ülkedeki ölü sayısının 500 bine kadar çıkabileceğini iddia eden bilimsel raporun mimarı olarak biliniyor. Sokağa çıkma yasağının önemi konusundaki ısrarı nedeniyle Ferguson'a, "Prof. Sokağa Çıkma Yasağı" lakabı verilmişti.

İngiliz medyasında sürekli hükümete verdiği beyanları yer alan Ferguson’ın halka tedbirlere uymanın önemini anlatırken, kendisinin kuralları ihlal ettiğinin ortaya çıkması kamuoyunda tepki görmüştü. 

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