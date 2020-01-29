Starbucks, Koronavirüsü salgınından Çin'de şube kapatma kararı aldı

Dünyanın en geniş kahve dükkanları zincirinden bir olan Starbucks, Çin'de ortaya çıkan koronavirisü salgınından çalışanlarını korumak ve hükümetin hastalık ile mücadelesinde destek olma için Çin'deki 2 bin şubesini kapattığını açıkladı.
CEO Johnson ayrıca şirketin ülkedeki tedarik zincirindeki aksamalar nedeniyle bu ülkedeki menülerinde de bir takım değişikliğe gittiğini söyledi
ABD merkezli olan ve Ülkesi dışında tüm dünyada kahve pazarında önemli bir yere sahip Starbucks, Çin'de yaptığı satışları Dünya üzeri global cirosunun neredeyse yüzde 10'unu oluşturuyordu.