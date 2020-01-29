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Starbucks, Koronavirüsü salgınından Çin'de şube kapatma kararı aldı

Starbucks, Çin'de ortaya çıkan koronavirüsü salgınından dolayı 2 bin şubesini kapattı.

29 Ocak 2020 Çarşamba 10:53
Starbucks, Koronavirüsü salgınından Çin'de şube kapatma kararı aldı

Dünyanın en geniş kahve dükkanları zincirinden bir olan Starbucks, Çin'de ortaya çıkan koronavirisü salgınından çalışanlarını korumak ve hükümetin hastalık ile mücadelesinde destek olma için Çin'deki 2 bin şubesini kapattığını açıkladı. 

Starbucks CEO’su Kevin Johnson, söz konusu kararla ilgili yaptığı açıklamada salgın nedeniyle ortaya çıkan olağanüstü koşullara karşı aldıkları önlemler ve süreç ile ilgili şeffaflık yaratacaklarını belirterek açık olan şubeleri için de giriş ve çıkış saatlerinde yeni düzenleme yaptıklarını kaydetti.

CEO Johnson ayrıca şirketin ülkedeki tedarik zincirindeki aksamalar nedeniyle bu ülkedeki menülerinde de bir takım değişikliğe gittiğini söyledi

ABD merkezli olan ve Ülkesi dışında tüm dünyada kahve pazarında önemli bir yere sahip Starbucks, Çin'de yaptığı satışları Dünya üzeri global cirosunun neredeyse yüzde 10'unu oluşturuyordu.

Anahtar Kelimeler:
çinKoronavirüsüStarbucksşube
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