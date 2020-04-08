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Suudi Arabistan'da kraliyetten yüksek alarm! 150 kişi virüse yakalandı

Suudi Arabistan kraliyet ailesinde yaklaşık 150 kinin koronavirüse yakalandığı ve özel hastanelerde tedavi altında oldukları iddia edildi. Kraliyet ailesi durumu yüksek alarm uyarısıyla bildirirken hastanenin yeni vakalar için hazırlık yaptığı da aktarıldı.

08 Nisan 2020 Çarşamba 23:10
Suudi Arabistan'da kraliyetten yüksek alarm! 150 kişi virüse yakalandı

6 hafta önce yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını vakalarını bildiren Suudi Arabistan'da kraliyet ailesine üye mensuplarında virüsten etkilendikleri ve hastanede tedavi altına alındıkları iddia edildi. Haberi ise ABD merkezli New York Times yayınladı.

Kraliyet ailesine ait özel hastanelerden biri olan Kral Faysal Uzmanlık Hastanesi'nin hastane doktorlarına gönderdiği bir mesajın kopyasına ulaşan New York Times, mesajı "Ülke genelinden gelecek VIP kişiler için talimatlar hazır olacak. Kaç kişinin geleceğini bilmiyoruz ama alarm seviyesini yüksek tutuyoruz. Tüm kronik hastalar en acil şekilde taburcu edilmeli, hasta olan hastane çalışanları da başka yerlerde tedavi edilmeli" ifadelerinin yer aldığı şeklinde yayınladı.

Ajans ayrıca haberinde, kraliyet ailesine yakın bir kişiden aldığı bilgiye dayanarak, kraliyet ailesinden yaklaşık 150 kişinin koronavirüsüne yakalandığı be özel hastanede şuan tedavi altında olduklarını yazdı. Edinilen bilgide ayrıca; Riyad Valisi ve aynı zamanda Kral Salman'ın da yeğeni olan Prens Faysal bin Bandar bin Abdülaziz, Kovid-19 sebebiyle yoğun bakımda olduğu belirtilirken 84 yaşındaki Kral Salman, Cidde açıklarında, Kızıldeniz'de bir adada tecrit altında olduğu da haberde kaydedildi.

Kral Salman'ın oğlu 34 yaşındaki Veliaht Prens Muhammed bin Salman'ın da birçok bakanla birlikte yine Cidde açıklarında kişisel tecrit uygulayarak virüsten korunmaya çalıştığı öğrenildi.

BBC Türkçe’de de yer alan haberde hastane yetkililerinin, doktorlara bu durumu Salı gecesi gönderilen “yüksek alarm” uyarısıyla bildirdiği ve hastanede 500 yatağın virüs bulaşma ihtimali olan aile mensupları ve yakınları için hazırlandığı aktarıldı. 

Anahtar Kelimeler:
Kraliyet AilesiKoronavirüsüSuudi Arabistan
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