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Suudi Arabistan'dan AA ve TRT'ye erişim engeli

Suudi Arabistan yönetiminden Anadolu Ajansı (AA) ve TRT Arapça'nın internet sitelerine erişim engeli geldi.

13 Nisan 2020 Pazartesi 17:31
Suudi Arabistan'dan AA ve TRT'ye erişim engeli

Velihat Prens Muhammed bin Selman yönetimindeki Suudi Arabistan tartışmalı bi karara imza attı ve  Anadolu Ajansı (AA) ve TRT Arapça'nın internet sitelerine erişim engeli getirdi.

İnsan hakları ve ifade özgürlüğü ihlalleriyle gündemden düşmeyen Suudi Arabistan, trollerin ve "elektronik sinekler" olarak bilinen sahte Twitter hesaplarının Türk basınına karşı başlattıkları karalama kampanyaları doğrultusunda AA ve TRT Arapça'nın sitelerini bloke etti.

Ülkede Türk basın kuruluşlarına ait internet haber sitelerine girmeye çalışanlar, "Özür dileriz, bu site Enformasyon Bakanlığının kurallarına aykırıdır." mesajıyla karşılaşıyor.

Bu uygulamasıyla basın ve ifade özgürlüğüne yeni bir darbe indirmekle gündeme gelen Suudi Arabistan yönetiminden ise konuyla ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Türk basın kuruluşlarına yönelik erişim engeline tepki gösteren sosyal medya aktivistleri, bu yasağı Veliaht Prens Muhammed bin Selman'ın döneminde daha da artan basın ve ifade özgürlüğü ihlallerinden biri olarak değerlendirdi.

Ürdünlü yazar İhsan el-Fakih, sosyal medya hesabından, Suudi Arabistan aleyhinde sık sık haberler sunan Batı medyasına kayıtsız kalan Riyad yönetiminin hiçbir gerekçe göstermeden Türk basın organlarının internet sitelerine erişim engeli getirilmesine anlam veremediğini belirtti.

Merkezi Cenevre'de bulunan Gazetecileri Destekleme Komitesi Cemiyeti de, Suudi Arabistan'ın Türk basın kuruluşlarına ait internet sitelerini hedef almasını kınayan bir açıklama yayımladı.

Açıklamada, gazetecilere ve basın kuruluşlarına yönelik ihlallerin, siyasi baskılar için bir araç olarak kullanılmaması gerektiğine işaret edildi.

KAŞIKÇI CİNAYETİ HAFIZALARDAN SİLİNMEDİ

Basına yönelik ihlal karnesi bir hayli kabarık olan Suudi Arabistan'ın gazetecilere yönelik işlediği en korkunç suçlardan biri de Cemal Kaşıkçı cinayetiydi. Suudi gazeteci Kaşıkçı, evlilik işlemleri için 2 Ekim 2018'de gittiği Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğunda vahşice öldürülmüştü.

Suud makamları işledikleri bu cinayeti önce inkar etmiş, Türkiye'nin ve uluslararası toplumun baskısının ardından ise itiraf etmek zorunda kalmıştı.

AA, Suudi Arabistan'da yaşanan gelişmeleri geçtiği haberler ve analizleriyle dünya kamuoyuna tarafsız bir şekilde yansıtıyor. Bu çerçevede her yıl hazırlanan yüzlerce haber ve analiz ulusal ve uluslararası medyada geniş yer buluyor.

Son Güncelleme: 13.04.2020 18:28
Anahtar Kelimeler:
Suudi ArabistanAA Ve TRTye Erişim Engeli
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