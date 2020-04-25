Suudi Arabistan'dan radikal karar! kırbaç cezası kaldırılıyor

Suudi Arabistan'da yıllardan bu yana uygulanan ve insan hakları örgütleri tarafından eleştirilen kırbaç cezası radikal bir karar ile kaldırıldı.

Suudi medyasına yansıyan haberlere göre; mahkemeler bundan sonra kırbaç cezası veremeyecek, daha önce mahkûm edilenlerin cezası ise hapse ya da paraya dönüştürülecek. Yargıçlar ayrıca toplum hizmeti gibi alternatiflere de başvurabilecek.

Suudi mahkemeleri, evlilik dışı ilişki, asayişin bozulması ya da cinayetten suçlu bulunan mahkûmları kırbaç cezasına çarptırabiliyordu.

İnsan hakları örgütleri, Suudi Arabistan’ın fiili lideri olarak değerlendirilen Veliaht Prens Muhammed bin Selman gözetimindeki hukuki reformların, Riyad yönetiminin idam cezası gibi yöntemlerle muhalifleri bastırmaya yönelik tutumunda bir değişim yaratmadığı görüşünde…