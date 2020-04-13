Suudi Arabistan karar verdi! "Teravih namazları kılınmayacak"

Suudiler korona virüs salgın hastalığı ile mücadele kapsamında tedbirlerini sıkılaştırıyor.Son olarak Suudi yönetimi tarafından alınan kararlara göre var olan sokağa çıkma yasağı uzatıldı ve teravih namazları dahil toplu ibadetlerin yapılmayacağı açıklandı.

TOPLU İBADETLER YAPILMAYACAK

El-Aksil, "Koronavirüs krizinin devam etmesi durumunda Ramazan ayında, teravih namazlarının toplu olarak kılınmasının askıya alınmasıyla beraber tüm toplu ibadetler yapılmayacak. İbadet edenleri korumak amacıyla böyle bir karar almak zorunda kaldık." ifadelerini kullandı.

Camilerdeki toplu olarak kılınan namazların kılınmayacağını söyleyen El-Aksil, "Koronavirüs krizinin Ramazan ayından önce biteceğinin umuyoruz." diye konuştu.

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI UZATILDI

Öte yandan Suudi Arabistan İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, ülke genelinde sokağa çıkma yasağının bir sonraki duyuruya kadar uzatıldığı duyuruldu.

UMRE VE HAC ZİYARETLERİ İPTAL

Ülkede tüm uluslararası uçuşlar durdurulurken, yıl boyu umre ve hac ziyaretleri de askıya alındı.

Ülkede son olarak açıklanan rakamlara göre vaka sayısı 4 bin 934'e yükselirken, hayatını kaybedenlerin sayısı ise 65'e ulaştı.