Suudi Veliaht Prensi, Ailesi’den üç üyeyi vatana ihanetten tutuklattı

Suudi Arabistan Kraliyet ailesinde şok bir gelişme yaşandı. Kral Selman'ın kardeşi Prens Ahmed bin Abdülaziz, eski Veliaht Prens ve İçişleri Bakanı Muhammed bin Nayif, Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ın emriyle evlerine baskın yapılarak tutuklandı. Görgü tanıklarının ifadelerine göre ise yüzü maskeli ve siyah giyimli kraliyet mahkemesi muhafızlarının tutuklamayı gerçekleştirdikleri belirtildi.

Wall Street Journal gazetesinde yayınlanan habere göre, kariyet ailesinden olan 3 üyenin tutuklama sebeplerinin ‘’ olduğu akktarıldı ve Kral Selman’ın oğlu Veliaht Prens Muhammed bin Selman’ın bu tutuklamalar ile gücünü daha da pekiştirdiği vurgulandı. Söz konusu tutuklamaların Veliaht Prens Muhammed bin Selman’ın emriyle gerçekleştirildiği kaydedilen haberde tutuklanan üyelerden 84 yaşındaki Kral Selman’ın iyice yaşlanmasının da etkili olabileceğine dikkat çekilirken Muhammed bin Nayef’in 2017 yılına kadar tahtın ilk sıradaki varisi olduğuda ifade edildi.

Prens Ahmed ise Prens Muhammed bin Selman'ın göreve gelmesinden bu yana genel olarak siyasetten kaçınsa da 2018 yılında Londra’daki evinin önünde kraliyet karşıtı açıklamalarından dolayı ülkesine çağrılmış ve sonrasında Prens Ahmed sessizliğini korumuştu. Suudi Arabistan’da fiili lider olarak görevde olan Prens Selman'ın ise daha önce 2017’de yüzlerce Kraliyet üyesi ve varlıklı iş insanını Riyad’daki Ritz-Carlton Oteli’ne hapsetmesi ile biliniyor.



