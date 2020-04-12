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Taburcu edilen İngiltere Başbakanından sağlık ekibine teşekkür

İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın koronavirüs tedavisi gördüğü St. Thomas Hastanesi'nden taburcu edildi. Johnson, kendisiyle tedavisi için ilgilenen tüm sağlık ekibine teşekkür etti.

12 Nisan 2020 Pazar 15:59
Taburcu edilen İngiltere Başbakanından sağlık ekibine teşekkür

Yeni tip koronavirüs salgınına yakalanan ve St. Thomas Hastanesi'nde tedavi görmesinin ardından taburcu edilen İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın sağlık durumunu çok iyi bir ilerleme kaydettiği açıklandı.

26 Mart tarihinde Kovid-19 testi pozitif çıkan Johnson, öksürük ve ateş semptomlarının ilerlemesi üzerine St. Thomas Hastanesi'ne kaldırılmış daha sonrada yoğun bakım ünitesine alınmıştı. Doktorların uyguladığı tedaviye yanıt veren Johnson, önceki gün yoğun bakımdan çıkarılarak normal odaya alınmıştı.

Sağlık durumunda çok iyi bir ilerleme kaydedildiği için hastaneden taburcu edilmesine kara verilen Başbakanı Boris Johnson, bugün bulunduğu hastaneden ayrıldı.

Başbakanlık Ofisinden Johnson'ın durumu hakkında yapılan açıklamada ise Başbakan Johnson'ın durumunun iyiye gittiği belirtilerek 'çok iyi ilerleme kaydetmeye devam ettiği' açıklanırken Başbakan Johnson'ın Ulusal Sağlık Servisi (NHS) çalışanları için bir teşekkür ettiğini ve "Gerçekten hayatımı onlara borçluyum. Ne kadar teşekkür etsem az" ifadelerini kullandığı aktarıldı.
 

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Sağlık DurumuBoris JohnsonKoronavirüsTaburcuIngiltere Başbakanı
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