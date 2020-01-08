Tahran'da düşen Ukrayna uçağında bilanço ağır! 176 kişiden kurtulan olmadı

Ukrayna Havayollarına ait Boeing 737 tipi yolcu uçağı İran'ın başkenti Tahran'da düştü. Düştükten sonra alev alan uçakta bulunan mürettebatta dahil 176 kişi hayatını kaybetti.

Ukrayna'nın başkenti Kiev'e gitmek üzere Tahran İmam Humeyni Uluslararası Havalimanı'ndan kalkış yapan Boeing 737 tipi yolcu uçağının kısa süre sonra yerel saatle 06.18'de teknik arıza nedeniyle düştüğü bilgisi paylaşıldı.

İran Acil Yardım Kurumu Başkanı Pir Hüseyin Kulivend, İran devlet televizyonuna kaza ile ilgili yaptığı açıklamada, PS-752 sefer sayılı uçakta bulunan yolcuların ve mürettebatın cesetlerini olay yerinden topladıklarını ve adli tıp kurumuna göndereceklerini belirtti.

Ukrayna'nın İran'daki büyükelçiliği tarafından yapılan açıklamada ise Boeing 737 tipi yolcu uçağının motor arızası sebebiyle düştüğü venın sebebinin ABD İran arasında gerçekleşene gerilim sebebi olarak gösterilen terörizmle ilgisi olmadığını kaydetti.

Ukrayna Havayolların ait uçağın Tahran'da düşmesinden sonra füze ile düşürüldüğü iddiaları ortaya atıldı. İran Ulaştırma ve Şehircilik Bakanlığı Bilgi ve İletişim Merkezi Başkanı Kasım Biniyaz, ise ortaya atılan bu iddialar hakkında konuşarak, uçağın füze ile vurulduğu iddiasını yalanladı. Kasım Biniyaz, söz konusu kaza ile ilgili yaptığı açıklamada, uçaktaki yolculardan 147'sinin İran vatandaşı, diğerlerinin ise başka ülke vatandaşı olduğunu vurgulayarak, "Uçak, füzeyle vurulmuş olsaydı havada patlardı ancak kaza motorun ateş alması ve pilotun kontrolü sağlamada başarısız olması nedeniyle yaşandı." ifadelerini kullandı.



