İstanbul
parçalı bulutlu
GÜNDEM DÜNYA EKONOMİ SPOR TEKNOLOJİ SAĞLIK SİYASET EĞİTİM YAŞAM
BİST
113162
ALTIN
301.820
DOLAR
5.9472
STERLİN
7.8137
EURO
6.6184

Tahran'da düşen Ukrayna uçağında bilanço ağır! 176 kişiden kurtulan olmadı

İran'ın başkenti Tahran'da Ukrayna Havayollarına ait Boeing 737 tipi yolcu uçağı düştü. PS-752 sefer sayılı uçakta bulunan 176 kişiden kurtulan olmadığı açıklandı. İran Ulaştırma Bakanlığı ise uçağın füze ile düşürüldüğü haberleri ile ilgili bir açıklama yaparak ortaya atılan iddiaları yalanladı.

08 Ocak 2020 Çarşamba 11:24
Tahran'da düşen Ukrayna uçağında bilanço ağır! 176 kişiden kurtulan olmadı

Ukrayna Havayollarına ait Boeing 737 tipi yolcu uçağı İran'ın başkenti Tahran'da düştü. Düştükten sonra alev alan uçakta bulunan mürettebatta dahil 176 kişi hayatını kaybetti.

Ukrayna'nın başkenti Kiev'e gitmek üzere Tahran İmam Humeyni Uluslararası Havalimanı'ndan kalkış yapan Boeing 737 tipi yolcu uçağının kısa süre sonra yerel saatle 06.18'de teknik arıza nedeniyle düştüğü bilgisi paylaşıldı.

Tahran'da düşen Ukrayna uçağında bilanço ağır! 176 kişiden kurtulan olmadı

İran Acil Yardım Kurumu Başkanı Pir Hüseyin Kulivend, İran devlet televizyonuna kaza ile ilgili yaptığı açıklamada, PS-752 sefer sayılı uçakta bulunan yolcuların ve mürettebatın cesetlerini olay yerinden topladıklarını ve adli tıp kurumuna göndereceklerini belirtti. 

Ukrayna'nın İran'daki büyükelçiliği tarafından yapılan açıklamada ise Boeing 737 tipi yolcu uçağının motor arızası sebebiyle düştüğü ve uçak kazasının sebebinin ABD İran arasında gerçekleşene gerilim sebebi olarak gösterilen terörizmle ilgisi olmadığını kaydetti.

Tahran'da düşen Ukrayna uçağında bilanço ağır! 176 kişiden kurtulan olmadı

Ukrayna Havayolların ait uçağın Tahran'da düşmesinden sonra füze ile düşürüldüğü iddiaları ortaya atıldı. İran Ulaştırma ve Şehircilik Bakanlığı Bilgi ve İletişim Merkezi Başkanı Kasım Biniyaz, ise ortaya atılan bu iddialar hakkında konuşarak, uçağın füze ile vurulduğu iddiasını yalanladı. Kasım Biniyaz, söz konusu kaza ile ilgili yaptığı açıklamada, uçaktaki yolculardan 147'sinin İran vatandaşı, diğerlerinin ise başka ülke vatandaşı olduğunu vurgulayarak,  "Uçak, füzeyle vurulmuş olsaydı havada patlardı ancak kaza motorun ateş alması ve pilotun kontrolü sağlamada başarısız olması nedeniyle yaşandı." ifadelerini kullandı.

Tahran'da düşen Ukrayna uçağında bilanço ağır! 176 kişiden kurtulan olmadı


 

Son Güncelleme: 08.01.2020 11:56
Anahtar Kelimeler:
İranUkraynaUçak Kazası
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
İran, ABD üslerine füzeyle saldırdı! 80 askerin öldüğü duyurusundan sonra ABD'den ilk açıklama
İran, ABD üslerine füzeyle saldırdı! 80 askerin öldüğü duyurusundan sonra ABD'den ilk açıklama
Rusya lideri Putin, Türkiye ziyareti öncesinde Beşar Esad ile görüştü
Rusya lideri Putin, Türkiye ziyareti öncesinde Beşar Esad ile görüştü
İran Dışişleri Bakanı Zarif, ABD'yi devlet terörü ilan etti
İran Dışişleri Bakanı Zarif, ABD'yi devlet terörü ilan etti
Kasım Süleymani'nin cenazesinde ölü sayısı artıyor! Güncel bilgilere göre 200'den fazla yaralı var.
Kasım Süleymani'nin cenazesinde ölü sayısı artıyor! Güncel bilgilere göre 200'den fazla yaralı var.
Kasım Süleymani'nin cenazesinde izdiham! 35 kişi hayatını kaybetti çok sayıda yaralı var
Kasım Süleymani'nin cenazesinde izdiham! 35 kişi hayatını kaybetti çok sayıda yaralı var
Trump'ın nükleer restine karşılık İran'dan fotoğraflı yanıt
Trump'ın nükleer restine karşılık İran'dan fotoğraflı yanıt

Popüler Haberler

Gelir belgesiz ve maaş yazısız kredi veren bankalar
Enis Arıkan, Yasak Elma dizisine konuk oyuncu olarak geliyor!
Kanalların yayın akışları 8 Ocak Çarşamba ATV, KANAL D, STAR TV, FOX TV, TV 8, SHOW TV ve TRT 1 yayın akışları! TV'de bugün hangi diziler ve programlar var?
Papatya çayı faydaları nelerdir? Papatya çayı nasıl demlenir?
Zuhal Topal WhatsApp numarası, başvuru formu ve katılım şartları
0.79 faizli konut kredisi hesaplaması örneği! Ne kadar konut kredisi çekersek ne kadar öderiz?
Kimsesiz Yaşar Eşkıya dizisine geri mi dönüyor? Olgun Şimşek EDHO'ya geri dönüyor!
incirlik Üssü nerededir? Neden gündeme geldi? İran-Amerika savaşındaki etkisi ne?
TOKİ 2020 ucuz konut başvuru işlemleri nelerdir? Son başvuru tarihleri
2020 EKPSS sonuçları ne zaman açıklanacak? 2020 EKPSS takvimi
Ocak 2020 kiralara ne kadar zam yapılacak? Aralık 2019 Enflasyon rakamlarına göre Ocak 2020 Kira artış oranı belli oldu!
Nane Yağı nedir, nasıl kullanılır? Nane yağının faydaları nelerdir?
7 Ocak 2020 Okullar tatil mi? Okullar hangi illerde tatil oldu?
2020 tütün destek ödemeleri ve tütün ikramiyeleri ne zaman ödenecek?
Alef ne demektir? Alef kelimesi anlamı nedir? TDK alef anlamı
PUBG Mobile Sezon 11 ödülleri ve tarihi
2020 Çevre temizlik vergisi fiyatları ne kadar oldu?
2020 Bedelli askerlik yerleri ne zaman belli olacak?
Hasta bezi yardımı nedir? Hasta alt bezi yardımı nasıl alınır? Hasta bezi raporu işlemleri
Organik tarım destek başvuruları nasıl yapılır? 2020 Organik tarım destek ödemeleri ne zaman yapılacak?
Sevda Demirel Neslihan Doğrusöz aşk mı yaşıyor? Bomba iddia

Anketler Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Haber Port

info@haberport.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Haber Sitemiz TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.