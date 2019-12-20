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Tarihi karar açıklandı! İngiltere Parlamentosu Brexit anlaşmasını onayladı

İngiltere'nin Avrupa Birliği'nden (AB) ayrılma tasarısı olan Brexit anlaşması Parlamentoda yapılan oylama sonucunda 358 kabul oyu aldı.

20 Aralık 2019 Cuma 19:35
Tarihi karar açıklandı! İngiltere Parlamentosu Brexit anlaşmasını onayladı

İngiltere Parlamentosundan tüm Dünyanın beklediği tarihi karar nihayetinde çıktı. PArlemento, Brexit anlaşmasını 234'e 358 oyla onayladı. Bu karar doğrultusunda İngiltere 31 Ocak 2020'de resmen Avrupa Birliği'nden (AB) ayrılacak.

İngiltere'nin AB ile anlaşmaya vardığı Brexit tasarısına Parlamentonun alt kanadı Avam Kamarasında yapılan ilk oylamada 358 milletvekili kabul oyu verdi. 234 milletvekilinin ise ret oyu verdiği tasarı resmen kabul edilerek İngiltere'nin AB'den çıkması kararlaştırılmış oldu.

Kabul oyu alan tasarını sonrasında ise İngiltere'nin 31 Ocak 2020 tarihinde resmi olarak AB'den çıkması bekleniyor. AB'den resmen ayrılmasını takip edeceksonraki 11 aylık geçiş dönemi ise uzatılamayacak. Bu madde hükümet tarafından yasalaştırılmış olsa bile İngiltere yönetiminin takip eden aylarda bunu değiştirmesi ve geçiş dönemini uzatması ihtimali bulunuyor.

Ayrıca, İngiliz mahkemelerine ülkenin iç hukukuna geçmiş Avrupa Adalet Divanı kararlarını gözden geçirme yetkisi tanıyan söz konusu tasarı, milletvekillerinin Brexit süreci üzerindeki denetim ve etkilerini de asgari orana indirmiş olacak.

Tasarının Avam Kamarasında gerçekleşcek olan nihai oylaması ise 7-9 Ocak 2020 tarihleri arasında yapılacak.

Son Güncelleme: 20.12.2019 19:35
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