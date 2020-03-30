Tayland kralının 20 cariyesiyle karantina keyfi!

Corona virüs salgını tüm dünyaya sarsıcı bir etki bırakmaya devam ediyor. Salgın nedeniyle dünya genelinde ölü sayısı 35 bin'e yaklaştı.

Tayland'da Covid-19 tespit edilen vaka sayısının bin 388'e yükseldiği, salgın sebebiyle 7 kişinin yaşamını yitirdiği açıklandı.

DÜNYA GENELİNDE VAKA SAYISI 723 BİNİ AŞTI

Çin'in Vuhan kentinde bir hayvan pazarında ortaya çıkan ve birçok ülkeyi esir alan yeni tip corona virüsün (Covid-19) dünya genelinde bulaştığı kişi sayısı 723 bini aştı.

Hastalığın yayılmasının önüne geçebilmek için en önemli etkenin kişilerin kendini izole etmesi, karantina altına alması olduğu bilinmektedir.

TAYLAN KRALI CARİYELERİYLE KARANTİNADA

Tayland Kralı'nın, Güney Almanya'daki büyük bir otelde kendisini 20 cariyesiyle birlikte karantinaya aldığı ortaya çıktı.

Rama X olarak da bilinen Kral Maha Vajiralongkorn'un, corona virüs pandemisi sırasında kendini izole etmek için Bavyera'daki Grand Hotel Sonnenbichl'i kapattığı belirtiliyor.

Alman gazetesi Bild, 67 yaşındaki kralın yerel bölge konseyinin izniyle tüm oteli rezerve ettiğini iddia etti.

Rama X'in dördüncü karısının şu anda onunla otelde kalıp kalmadığı bilinmiyor ancak, 119 kraliyet üyesinin COVID-19 riski taşıması nedeniyle Tayland'a geri gönderildiği ifade ediliyor.

2019 yılında taç giyerek Tayland Kralı olan Maha'nın Almanya'da ikinci bir evi olduğu da biliniyor.Ayrıca Kral şubat ayından bu yana ülkesinde hiç görülmedi.

MAHKUMLARIN FİRARIYLA GÜNDEME GELMİŞTİ

Taylan'da, bir hapishanedeki mahkumların firar etmek için bazı tutuklularda yeni tip corona virüs (Covid-19) tespit edildiğine ilişkin söylentilerle isyan çıkardıkları ve firar ettikleri bildirildi.Yerel yetkililer, 2 bin 100 mahkumun bulunduğu Buriram Hapishanesinden bazı tutukluların, hapishanede Covid-19 vakası görüldüğüne ilişkin söylentilerle isyan çıkardığını kaydetti.



